За кибератаки: Евросоюз ввел санкции против структур и граждан России и Китая

Из-за кибератак Евросоюз ввел новые санкции против структур и граждан России и Китая. В частности, в санкционный список попали четверо россиян, двое граждан Китая и две организаций (из Китая и КНДР).

Это Алексей Минин, Алексей Моренец, Евгений Серебряков и Олег Сотников. Также под санкции попал главный центр спецтехнологий Генерального штаба ВС РФ.

В ЕС сообщили, что эти лица и организации несут ответственность, оказывают поддержку или были вовлечены в кибератаки или попытки кибератак.

В частности, речь идет о кибератаке против Организации по запрещению химического оружия и кибератаках, которые публично известны как WannaCry и NotPetya, а также об операции Cloud Hopper.

В МИД Украины уже отреагировали на новые санкции и заявили, что это открывает новые возможности для сотрудничества между нашей страной и Евросоюзом в вопросах выявления и реагирования на тех, кто осуществлял кибератаки на критически важную инфраструктуру государства.

Since the EU cyber sanctions regime also covers cyber-attacks against third states, it opens the door for cooperation between the EU & Ukraine in issues of tracking, identifying and responding to those who committed cyber-attacks on the critical infrastructure of Ukraine. 3/3

— Dmytro Kuleba (@DmytroKuleba) July 30, 2020