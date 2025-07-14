Дания обеспечит Вооруженные силы спутниковой связью

Дания впервые передала через Европейское оборонное агентство (EDA) спутниковые услуги европейского производства, которые будут использованы для оборонных нужд Украины.

Об этом сообщает правительство Дании.

Спутниковые услуги для обороны Украины от Дании

— Я горжусь тем, что Дания вносит свой вклад в космическую оборону Украины. Космос — это сфера, которая все больше требует внимания со стороны оборонной политики. В тесном сотрудничестве с Оборонным агентством ЕС Дания внесла свой вклад в укрепление спутниковой связи Украины для защиты от России. Космические решения имеют большой потенциал, который может способствовать обороне Украины, Дании и всей Европы, — заявил министр обороны Дании Троельс Люнд Поульсен.

Переданная помощь содержит технологические решения, расширяющие доступ Украины к безопасной и стабильной спутниковой связи.

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Отмечается, что спутники чрезвычайно важны в современной обороне.

Помощь от Дании обеспечит Украине приемные терминалы, которые Силы обороны смогут применять для организации доступа к спутниковой связи, что значительно усилит способность Украины противостоять незаконному вторжению России в борьбе за свободу.

Терминалы обеспечат надежную и безопасную связь, что может иметь решающее значение для проведения военных операций, – говорится в сообщении.

Это решение предложила Украина. В Европейском оборонном агентстве надеются, что другие страны ЕС тоже поддержат данную инициативу и рассмотрят возможность оказать подобную помощь.

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