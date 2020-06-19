Евросовет решил продлить экономические санкции против России

Экономический пакет санкций ЕС против России будет продлен на полгода из-за того, что Москва не демонстрирует прогресс в реализации Минских договоренностей.

Об этом заявила канцлер Германии Ангела Меркель после заседания Совета ЕС.

Теперь Евросовет должен принять юридическое решение о продлении санкций, которое вступит в силу после опубликования в Официальном журнале ЕС.

Экономические санкции против России

Экономические санкции ЕС, среди прочего, мешают России продавать и покупать оружие и другие товары для нужд армии.

Также ограничительные меры блокируют доступ России к технологиям и услугам, которые используются для разработки и добычи нефти.

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Какие еще санкции ввел ЕС против России

Санкции ЕС против России, которые были введены 31 июля 2014 года, привязаны к полной реализации Минских соглашений.

Кроме экономических санкций, действуют также индивидуальные меры и “крымский пакет”.

Санкции, связанные с аннексией Крыма, продлены Советом ЕС накануне до 23 июня 2021 года.