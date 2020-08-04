Послание Лукашенко: главные тезисы и оценка политолога

Президент Беларуси Александр Лукашенко выступил с обращением к народу и Национальному собранию.

Мы собрали главные тезисы из выступления первого и единственного на протяжении многих лет президента Беларуси.

Борьба с пандемией

Сама пандемия, по словам Лукашенко, явилась “прикрытием для бесцеремонной реализации основными мировыми игроками своих внешнеполитических и торгово-экономических интересов”.

Лукашенко отметил, что в сложившейся ситуации нельзя верить слухам и поддаваться панике, но нужно доверять врачам и власти.

Ситуация в Беларуси

Лукашенко заявил, что не допустит передела собственности в стране ибо Беларусь исчерпала лимит революций еще в прошлом веке.

Он пообещал за пять лет повысить среднюю зарплату в Беларуси в два раза, а также Минск не пойдет на приватизацию сельскохозяйственных земель.

Предстоящие выборы

Лукашенко выступил против возвращения конституции 1994 года, которое предлагают его соперники на выборах президента. Говоря о предстоящих выборах, заявил, что примет любое решение людей.

— В этот критически важный для страны момент вы должны точно осознать: права на ошибку у вас, белорусы, нет! За нами будущее.

Пообещал провести честные выборы, исключив фальсификации — попытки “красть голоса”. Поддержал перемены, которые будут приносить пользу стране, а путь реформ он назвал терпеливым.

Отметил, что расшатать страну с помощью целой армии интернет-троллей и провокаторов невозможно, пока в ней сильна вертикаль власти. Призвал различать реальную политику, реальную оппозицию и “фанерных марионеток”.

Представителей оппозиции — Светлану Тихановскую, Веронику Цепкало, Марию Колесникову — Лукашенко назвал “тремя несчастными девчонками”.

Отношения с Россией

Лукашенко считает, что Россия боится потерять Беларусь, но всегда будет ближайшим союзником, кто бы ни был у власти в Минске и Москве. При этом, по его мнению, Россия поменяла братские отношения на партнерские.

По словам белорусского лидера, его страна потеряла от нефтяных разборок с Россией около $600 млн.

Лукашенко обратил внимание на ситуацию в мире, обострившуюся из-за вооруженных конфликтов, протестов, слома международных инструментов урегулирования, которые работали в период холодной войны.

Бойня в Беларуси

Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил о попытке “организовать бойню в центре Минска” и что на это были направленые миллиардные ресурсы, дабы дестабилизировать ситуацию в стране в преддверии выборов.

— Сегодня поступила информация об еще одном отряде, который переброшен на юг, — сказал Александр Лукашенко.

Он напрямую никого не обвинил в попытке организовать бойню, но далее перешел к рассказу о задержанных в Белоруссии российских наемниках.

Мнение политолога

Политолог Владимир Фесенко отметил, что в этом году выступление Лукашенко был несколько иным чем обычно: одних избирателей он запугивал, а другим обещал счастливое будущее, а еще полярно высказывался о сотрудничестве с Россией.

— Осуждение Лукашенко конституции 1994 года — это очевидная вещь. За годы правления он построил гиперпрезидентський режим, сконцентрировав в своих руках колоссальное количество власти. Он не хочет от этого отказываться и разделять сои полномочия с парламентом. Изменение конституции противоречит его политической традиции управления государством — он хочет жить в авторитарной системе, которую сам построил, — подчеркнул политолог.

Лукашенко также отреагировал на ситуацию, которая сейчас сложилась с задержанными вагнеровцами и заявил об организации новой дестабилизации. Лидер Беларуси в частности, критически высказался об отношениях с Россией, добавил эксперт.

— Тезисы о союзе с Россией и многовекторность были и раньше, но сегодня Лукашенко впервые заговорил о реальных вызовах и угрозах со стороны России. Так же впервые он назвал Китай новым другом Беларуси, — отметил Владимир Фесенко.

Выборы в Беларуси

Президентские выборы в Беларуси запланированы на 9 августа. Протесты в стране начались с отказв местного ЦИК регистрировать оппозиционных кандидатов.

Первые акции состоялись 29 мая и периодически разгораются до сих пор.