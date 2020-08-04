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Факты / Мир / Росія

Сигал скрыл создание компании с российским политиком, чтобы избежать санкций — СМИ

Американский актер Стивен Сигал пытался скрыть связь с российским политиком, который находится в санкционном списке США, во время создания совместной с ним совместной строительной компании.

8 июля 2020 года Сигал основал компанию Горки инвестмент компани вместе с членом Совета федерации от Тамбовской области России Александром Бабаковым, однако уже через две недели оба вышли из состава совладельцев, пишут российские журналисты.

В тот же день, 22 июля, Сигал вошел в состав владельцев другой фирмы с почти идентичным названием Горки холдинг компани. В этой фирме уж никак не фигурировал Бабаков.

Издание отмечает, что американский актер пошел на такие действия, чтобы скрыть официальный совместный бизнес с российским политиком, ибо это грозило ему штрафом в миллион долларов или тюремным заключением в США.

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Сигал в России

Сигалу осенью 2016 президент России Владимир Путин вручил паспорт гражданина РФ.

Сигал скрыл создание компании с российским политиком, чтобы избежать санкций — СМИ

После этого актер и друг российского лидера стал заниматься продвижением туристического проекта Золотое кольцо Боспорского царства, маршруты которого пролегают в аннексированном Крыму.

Сигала поймали во время посещения Крыма в 2014 и 2015 годах. В мая 2017 года Сигалу запретили въезжать в Украину на пять лет.

Источник: Baza

Фото: Кремль

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