Сігал приховав створення компанії з російським політиком, щоб уникнути санкцій – ЗМІ

Американський актор Стівен Сігал намагався приховати зв’язок із російським політиком, який перебуває у санкційному списку США, під час створення спільної з ним будівельної компанії.

8 липня 2020 року Сігал заснував компанію Горкі інвестмент компані разом із членом Ради федерації від Тамбовської області Росії Олександром Бабаковим, однак вже через два тижні обидва вийшли зі складу співвласників, пишуть російські журналісти.

У той же день, 22 липня, Сігал увійшов до складу власників іншої фірми з майже ідентичною назвою Горкі холдинг компані. У цій фірмі вже ніяк не фігурував Бабаков.

Видання зазначає, що американський актор пішов на такі дії, щоби приховати офіційний спільний бізнес з російським політиком, бо це б загрожувало йому штрафом у мільйон доларів або тюремним ув’язненням у США.

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Сігал у Росії

Сігалу восени 2016 року президент Росії Володимир Путін вручив паспорт громадянина РФ.

Після цього актор і друг російського лідера став займатися просуванням туристичного проекту Золоте кільце Боспорського царства, маршрути якого пролягають в анексованому Криму.

Сігала спіймали під час відвідування Криму в 2014 і 2015 роках. У травні 2017 року Сігалу заборонили в’їжджати до України на п’ять років.

Джерело: Baza

Фото: Кремль