В день выборов президента в Беларуси местные жители сообщают, что на въезде в Минск стоит военная техника.
— На въездах в Минск стоит военная техника и бронированные машины. Власти пытаются заблокировать дорогу в столицу, — пишет один из пользователей соцсетей и прикрепляет фото.
На въездах в Минск стоит военная техника и бронированные машины. Власти пытают заблокировать дорогу в столицу.
По всей Беларуси власти начинают блокировать интернет-ресурсы. Не загружается YouTube и Telegram, есть проблемы с подключением к популярным новостным ресурсам. #беларусь pic.twitter.com/TITzLZFoUa
— Алексей Кириленко (@Kirilenko_a) August 9, 2020
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Минские СМИ продолжают весь день получать снимки и видеозаписи от пользователей, фиксирующих военные посты при въезде в столицу Беларуси.
Эти кадры сняты на въезд в Минск со стороны Боровой.
Проблемы с интернетом
С утра воскресенья в социальных сетях пользователи сообщают, что мессенджеры работают с перебоями, затруднен доступ к YouTube, некоторые сайты не открываются, в том числе сайт независимого наблюдения Zubr.in.
Также с перебоями работают популярные VPN-сервисы.
Выборы президента в Беларуси проходят 9 августа. Действующий президент Александр Лукашенко шестой раз баллотируется на этот пост.
По состоянию на 14.00 на выборах проголосовало более 54% избирателей. Это значит, что выборы признаны состоявшимися.