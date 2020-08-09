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На въезде в Минск стоит военная техника

В день выборов президента в Беларуси местные жители сообщают, что на въезде в Минск стоит военная техника.

— На въездах в Минск стоит военная техника и бронированные машины. Власти пытаются заблокировать дорогу в столицу, — пишет один из пользователей соцсетей и прикрепляет фото.

Читайте: Как проходят выборы президента Беларуси — последние новости 

Минские СМИ продолжают весь день получать снимки и видеозаписи от пользователей, фиксирующих военные посты при въезде в столицу Беларуси.

Эти кадры сняты на въезд в Минск со стороны Боровой.

Проблемы с интернетом

С утра воскресенья в социальных сетях пользователи сообщают, что мессенджеры работают с перебоями, затруднен доступ к YouTube, некоторые сайты не открываются, в том числе сайт независимого наблюдения Zubr.in.

Также с перебоями работают популярные VPN-сервисы.

Выборы президента в Беларуси проходят 9 августа. Действующий президент Александр Лукашенко шестой раз баллотируется на этот пост.

По состоянию на 14.00 на выборах проголосовало более 54% избирателей. Это значит, что выборы признаны состоявшимися.

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