В день выборов президента в Беларуси местные жители сообщают, что на въезде в Минск стоит военная техника.

— На въездах в Минск стоит военная техника и бронированные машины. Власти пытаются заблокировать дорогу в столицу, — пишет один из пользователей соцсетей и прикрепляет фото.

На въездах в Минск стоит военная техника и бронированные машины. Власти пытают заблокировать дорогу в столицу.

По всей Беларуси власти начинают блокировать интернет-ресурсы. Не загружается YouTube и Telegram, есть проблемы с подключением к популярным новостным ресурсам. #беларусь pic.twitter.com/TITzLZFoUa — Алексей Кириленко (@Kirilenko_a) August 9, 2020

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Минские СМИ продолжают весь день получать снимки и видеозаписи от пользователей, фиксирующих военные посты при въезде в столицу Беларуси.

Эти кадры сняты на въезд в Минск со стороны Боровой.

Проблемы с интернетом

С утра воскресенья в социальных сетях пользователи сообщают, что мессенджеры работают с перебоями, затруднен доступ к YouTube, некоторые сайты не открываются, в том числе сайт независимого наблюдения Zubr.in.

Также с перебоями работают популярные VPN-сервисы.

Выборы президента в Беларуси проходят 9 августа. Действующий президент Александр Лукашенко шестой раз баллотируется на этот пост.

По состоянию на 14.00 на выборах проголосовало более 54% избирателей. Это значит, что выборы признаны состоявшимися.