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На в’їзді до Мінська стоїть військова техніка

У день виборів президента в Білорусі місцеві жителі повідомляють, що на в’їзді до Мінська стоїть військова техніка.

– На в’їздах до Мінська стоїть військова техніка і броньовані машини. Влада намагається заблокувати дорогу до столиці, – пише один з користувачів соцмереж та прикріплює фото.

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Мінські ЗМІ продовжують весь день отримувати знімки та відеозаписи від користувачів, які фіксують військові пости на в’їзді в столицю Білорусі.

Ці кадри зняті на в’їзд до Мінська з боку Борового.

Проблеми з інтернетом

З ранку неділі в соціальних мережах користувачі повідомляють, що месенджери працюють з перебоями, утруднений доступ до YouTube, деякі сайти не відкриваються, зокрема сайт незалежного спостереження Zubr.in.

Також з перебоями працюють популярні VPN-сервіси.

Вибори президента в Білорусі проходять 9 серпня. Чинний президент Олександр Лукашенко вшосте балотується на цю посаду.

Станом на 14.00 на виборах проголосувало понад 54% виборців. Це означає, що вибори визнані такими, що відбулися.

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