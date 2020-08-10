Вибори у Білорусі 2020 пройшли 9 серпня та спричинили хвилю протестів, адже за попередніми результатами перемогу здобув Олександр Лукашенко.

Президент України Володимир Зеленський відреагував на протести у Білорусі та закликав вирішити все мирним шляхом.

– Наші сусіди білоруси переживають зараз непрості часи. Вони намагаються визначити вектор свого подальшого розвитку. І це дуже непросто. Вже очевидно, що далеко не всі в країні згодні з оголошеними попередніми результатами виборів. А, як відомо, будь-яка легітимність виникає лише із суспільної довіри. Винятково з довіри. Сумніви ж у таких масштабах – це пряма дорога до насильства, до конфлікту, до суспільного протесту, що наростає. Що ми зараз, на превеликий жаль, і спостерігаємо.

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Зеленський закликав білорусів до толерантності, терпимості та відмови від вуличного насильства.

– Закликаємо до максимально відкритого, нехай і складного, діалогу. Тому що лише широкий діалог дасть змогу забезпечити громадянам Республіки Білорусь вихід з важкої кризової ситуації й чесно обговорити подальші кроки та формати громадської взаємодії. Тільки взаєморозуміння між усіма сторонами здатне зберегти незалежність країни та забезпечити її подальший рух до свободи та демократії.

За словами Зеленського, Білорусь у своїх діях повинна максимально дотримуватися загальновизнаних у цивілізованому світі демократичних стандартів. І постаратися забезпечити власному народу його права та свободи у повному обсязі.

– Україна і я особисто вкрай зацікавлені в тому, щоб Білорусь була по-справжньому незалежною і демократичною країною з сильною економікою та стабільними суспільними відносинами. Білорусь – наш найближчий сусід, і тому нам зовсім не байдуже, що там відбувається і що буде з нашими друзями далі.

Попередні результати

Результати державного екзит-полу показали, перемогу Олександра Лукашенка на виборах у Білорусі із результатом трохи менше 80%. Противники нинішнього президента вважають, що волевиявлення було сфальсифіковано.

Після цього тисячі протестувальників зібралися на вулицях білоруських міст.

За попередніми результатами від ЦВК, Лукашенко перемагає з результатом 80,23%, а його головна конкурентка Світлана Тихановська набрала 9,90%.