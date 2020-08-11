Авто с протестующими в Минске въехало в кордон ОМОНа

Во время протестов в Минске в ночь вторника, 11 августа, автомобиль протестующих въехал в кордон силовиков.

Как видно на видео, которое снял очевидец, серое авто едет в сторону бойцов ОМОНа, а когда правоохранители сходятся, чтобы перекрыть ему дорогу, ускоряется и прорывает кордон.

На кадрах снято, как машина сбивает одного из силовиков, из-за чего тот падает на асфальт.

Внимание! На видео присутствует нецензурная лексика!

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Протесты в Беларуси

Вечером понедельника, 10 августа, тысячи белорусов снова вышли на протесты, чтобы заявить о фальсификации выборов нынешним президентом Александром Лукашенко.

В первый день протестов в Беларуси не менее 3 тыс. человек были задержаны, десятки получили ранения.

11 августа Министерство внутренних дел Беларуси заявило о гибели одного из протестующих, у которого якобы взорвалась в руке взрывчатка.

Фото: NEXTA