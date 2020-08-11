Протесты в Беларуси: есть ли у них будущее и откуда может прийти лидер

Протесты в Беларуси не утихают. Несмотря на попытки власти любыми методами их потушить, люди отстаивают свое право на демократические выборы.

Сейчас у протестного движения нет реального лидера, но если президент Александр Лукашенко все же покинет свой пост, то кому-то придется встать на его место.

Светлана Тихановская, которая за последние недели стала своеобразным лицом белорусской оппозиции, уехала в Литву. И теперь вопрос лидерства встал еще острее.

Факты ICTV рассказывают, какое будущее у протестов в Беларуси и будет ли у них лидер.

Ситуация на протестах в Беларуси

Протесты в Беларуси начались сразу после выборов президента 9 августа. Люди не соглашались с тем, что на посту президента окажется Александр Лукашенко, возглавляющий страну 26 лет.

Граждане отказываются признавать официальные результаты выборов. Во время массовых протестов, как это давно принято в Беларуси, на улицы городов вывели подразделения ОМОН, которые пытались их остановить.

Не понадобилось много времени, чтобы протесты переросли в столкновения с правоохранителями, во время которых десятки человек получили травмы, сотни были арестованы.

Милиция применяла против активистов слезоточивый газ и резиновые пули. И это только в первый день протестов.

За этим последовала значительная реакция международного сообщества. Конечно, не обошлось без стран, которые поздравили Лукашенко с победой, но были и те, кто выступили против подавления протестов в Беларуси и недемократических выборов.

Например, в Европейском Союзе рассматривают возможность введения новых санкций против Беларуси из-за силового противостояния с протестующими.

Отреагировал на протесты в соседней Беларуси и президент Украины Владимир Зеленский, который занял несколько нейтральную позицию и призывает остановить потасовки.

— Безусловно, мы призываем наших соседей к максимальной толерантности, терпимости и отказу от уличного насилия. Призываем к максимально открытому, пусть и сложному, диалогу. Потому что только широкий диалог позволит обеспечить гражданам Республики Беларусь выход из трудной кризисной ситуации и честно обсудить дальнейшие шаги и форматы общественного взаимодействия, — заявил Зеленский.

Наші сусіди білоруси переживають зараз непрості часи. Вони намагаються визначити вектор свого подальшого розвитку. І це… Опубликовано Володимиром Зеленським Воскресенье, 9 августа 2020 г.

Украина, Литва и Польша также обратились к Беларуси, предлагая способствовать диалогу между участниками протестов и властью.

Однако 10 августа стало понятно, что Лукашенко не собирается идти на контакт, ведь жестокость милиции по отношению к протестующим только возросла.

Со стороны “оппозиции” в ход пошли коктейли Молотова и камни, а стражи порядка применяли против людей резиновые пули, светошумовые гранаты, слезоточивый газ и дубинки.

В результате противостояний погиб один человек. Утром ситуация в городах Беларуси была спокойной, но она была такой и до вчерашнего вечера.

Не исключено, что протесты возобновятся с новой силой 11 августа. Но долго ли им еще длиться?

Продолжатся ли протесты

Как всегда, Лукашенко пытается подавить протесты в зародыше. И, несмотря на их масштабность, так происходит и сейчас.

В Беларуси уверены — протесты не прекратятся, ведь это уже не та страна, которая была 26 лет назад. Появилось много тех, кто не поддерживает действия Лукашенко.

— Я уверен, что это уже не та Беларусь и не те белорусы, акции протеста не прекратятся. И поддержка Светланы Тихановской, и отсутствие поддержки Александра Лукашенко — это фундамент. Конечно, без давления со стороны людей Лукашенко просто так власть не отдаст. Он уже заявлял, что готов стрелять, — сказал белорусский политолог Виталий Рымашевский в эфире телеканала Прямой.

В комментарии Фактам ICTV политолог Игорь Рейтерович высказал мнение о том, что протесты будут продолжаться и в дальнейшем, если их не попытаются потушить еще сильнее.

— Я думаю, что некоторый период времени протесты будут продолжаться. Ведь многие вчера ночью вышли, что показательно. Главный вопрос — будет ли введено чрезвычайное положение в стране. Если это произойдет, то тогда возможность протестов будет очень сильно ограничена, — говорит он.

Сейчас ОМОН получил разрешение на применение силы без ограничений. Что можно увидеть на многих видео, которые публикуют в белорусских каналах в Telegram.

И это может стать точкой невозврата для власти. Граждане Беларуси уже планируют провести национальную забастовку, требованиями которой являются:

признание Тихановской новым президентом Беларуси;

проведение демократических выборов;

освобождение всех политзаключенных.

Политолог Олег Саакян рассказал Фактам ICTV, что сейчас не стоит надеяться на быстрое разрешение конфликта, хотя Лукашенко и выбрал тактику быстрого подавления.

— Уровень насилия, который задействовал Лукашенко, уже спровоцировал реакцию внутри белорусского общества и мы видим, что несмотря на широкомасштабные задержания, людей не становится меньше. Это говорит о том, что мобилизационный потенциал еще существует и эта цепная реакция будет давать запал для продолжения протеста. И насилие его только будет подстрекать. Протест имеет все шансы перейти в смешанную форму, когда активные митинги на центральных улицах будут чередоваться с партизанскими методами. Например, растяжением силовиков по различным городам, — рассказывает Саакян.

Конечно, мировое сообщество пытается склонить власть к диалогу с протестующими, но это и не метод Лукашенко, и вполне вероятно, что время для разговоров уже прошло.

— Возможность переговоров была потеряна с самого начала. И, по большому счету, то, что сейчас происходит в Беларуси — вина Лукашенко. Он настолько выпалил всю оппозицию, что больше нет тех площадок, чтобы можно было сесть и начать говорить. Если бы Лукашенко в день после голосования сделал заявление о том, что слышит людей, понимает, что есть те, кому не нравится его президентство, готов садиться за стол переговоров, принимать определенные решения, строить демократию — это была бы одна история. Однако он решил пойти простым путем — максимально подавить выступления и протесты, таким образом удержав власть. По сути у него один вариант — идти до конца, — высказывает мнение Рейтерович.

В то же время, Саакян считает, что даже после первого дня протестов у Лукашенко был шанс решить все “мирно”. А теперь, если такая возможность и появится, то она точно не будет играть в пользу действующего главы Беларуси.

— Если до вчерашнего дня у Лукашенко была возможность переиграть эту ситуацию в свою пользу, то сейчас хорошего варианта для него не будет. Есть возможность только приемлемого варианта, если будут чередовать кнут с пряником, удастся растворить оппозиционное население, пойти на ограниченные уступки, но обвинить наиболее радикальную часть общества. То есть рядом манипуляций выйти на ситуацию холодного перемирия с собственным населением. Но можно утверждать, что это будет последняя каденция Лукашенко. Ему придется идти на очень серьезные изменения собственной политики, если он останется у власти и это будет более слабое президентство, из-за чего будет усиливаться влияние РФ, — говорит политолог.

До сих пор эти протесты не имели четкой цели. Но у них должна быть еще одна значительная составляющая — лидер.

Появится ли лидер

Сейчас Светлана Тихановская, которая стала лицом белорусской оппозиции, уехала в Литву. Она сообщила, что это решение далось ей нелегко.

В следующем обращении она призвала граждан Беларуси не выходить на улицы и не вступать в стычки с правоохранителями. Однако на видео можно увидеть, что она читала обращение с бумажки.

То есть тот лидер, в котором власть видела наибольшую угрозу, фактически исчез с арены. Но протесты и до сих пор не имели лидера, а координировали людей через каналы в Telegram.

— Этот протест отличается от других на постсоветском пространстве именно отсутствием лидеров, а на правду их другой формой. Роль лидера в этом случае выполняют несколько Telegram-каналов, осуществляющих координацию, дающих тактические задачи участникам протестов. Ключевую роль с точки зрения потребности лидерства для акций играют так называемые полевые командиры. Те, кого сейчас могут родить протесты из тех, кто готов брать ответственность на себя. Или кто-то из высоких эшелонов власти, если он перейдет на сторону протестующих. Вполне вероятно, что в ближайшие дни появится ряд соответствующих фамилий, — высказывает мнение Саакян.

С одной стороны, отсутствие лидера говорит о том, что это народный протест, который является адекватной реакцией на действия власти. С другой стороны, если он не появится, то некому будет взять на себя “штурвал”, если Лукашенко все же уйдет.

Однако это не обязательно должен быть кто-то из оппозиционеров, как это было с Тихановской. Районные управления внутренних дел Беларуси переполнены протестующими и достаточно, чтобы одно имя громко прозвучало, чтобы нашелся новый лидер.

— Очень показательным в нынешней ситуации является отсутствие лидера. Гражданское общество может организовать людей и вывести их на улицы, но без лидера и конкретных требований очень сложно держать протест в активном состоянии длительное время… Тихановская могла претендовать на роль лидера, но она этой ситуацией не воспользовалась. Из других оппозиционеров, которые есть, я сейчас ни одной такой фигуры не вижу. Возможно, кого-то “улица родит”. То есть кто-то, кто занимается организацией этих протестов, координирует их, может претендовать на этот статус, — говорит Рейтерович.

Рано или поздно на подобных акциях всегда появлялись лидеры. Были ли это те, кого рождалм сами протесты, или политики, которые выступали против действующей власти — неважно.

Главное, что появлялись те, кто были готовы вести за собой людей, а те, в свою очередь, были готовы идти за ними.

И в попытке изменить страну всегда нужно быть осторожными, ведь Россия может вмешаться, если к власти придет слишком слабый или более пророссийский лидер, чем Лукашенко.

РФ уже неоднократно доказывала, что не является надежным соседом, на которого можно положиться в трудные времена.

Поэтому в попытке построить демократию белорусам нужно быть очень осторожными, ведь можно подвергнуть опасности не только себя, но и соседние страны.

Конечно, граждане Беларуси не хотят, чтобы милиция отлавливала всех, кто не согласен с действиями власти.

Возможно, вместо революции стоит пойти на диалог, который позволит достичь компромисса. Но если Лукашенко этого не захочет, то противостояние с протестующими может затянуться.

Владислав Бомбела