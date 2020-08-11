Протести в Білорусі: чи є у них майбутнє і звідки може прийти лідер

Протести у Білорусі не вщухають. Попри намагання влади будь-якими методами їх загасити, люди відстоюють своє право на демократичні вибори.

Нині у протестного руху немає реального лідера, але якщо президент Олександр Лукашенко все ж покине свій пост, то комусь доведеться стати на його місце.

Світлана Тихановська, яка за останні тижні стала своєрідним обличчям білоруської опозиції, виїхала в Литву. І тепер питання лідерства стало ще гострішим.

Факти ICTV розповідають, яке майбутнє у протестів в Білорусі і чи буде у них лідер.

Ситуація на протестах в Білорусі

Протести у Білорусі почалися одразу після виборів президента 9 серпня. Люди не погоджувалися з тим, що на посту президента опиниться Олександр Лукашенко, який очолює країну 26 років.

Громадяни відмовляють визнавати офіційні результати виборів. Під час масових протестів, як це давно прийнято в Білорусі, на вулиці міст вивели підрозділи ОМОН, які намагалися їх зупинити.

Не знадобилося багато часу, щоб протести переросли у сутички з правоохоронцями, під час яких десятки людей отримали травми, сотні заарештували.

Міліція застосовувала проти активістів сльозогінний газ та гумові кулі. І це лише в перший день протестів.

За цим послідувала значна реакція міжнародної спільноти. Звичайно, не обійшлося без країн, які привітали Лукашенка з перемогою, але були й ті, хто виступили проти придушення протестів у Білорусі та недемократичних виборів.

Наприклад, у Європейському Союзі розглядають можливість введення нових санкцій проти Білорусі через силове протистояння з протестувальниками.

Відреагував на протести у сусідній Білорусі і президент України Володимир Зеленський, який зайняв дещо нейтральну позицію і закликає зупинити сутички.

– Безумовно, ми закликаємо наших сусідів до максимальної толерантності, терпимості та відмови від вуличного насильства. Закликаємо до максимально відкритого, нехай і складного, діалогу. Тому що лише широкий діалог дасть змогу забезпечити громадянам Республіки Білорусь вихід з важкої кризової ситуації й чесно обговорити подальші кроки та формати громадської взаємодії, – заявив Зеленський.

Наші сусіди білоруси переживають зараз непрості часи. Вони намагаються визначити вектор свого подальшого розвитку. І це… Опубликовано Володимиром Зеленським Воскресенье, 9 августа 2020 г.

Україна, Литва і Польща також звернулися до Білорусі, пропонуючи сприяти діалогу між учасниками протестів і владою.

Однак 10 серпня стало зрозуміло, що Лукашенко не збирається йти на контакт, адже жорстокість міліції щодо протестувальників лише зросла.

Зі сторони “опозиції” в хід пішли коктейлі молотова і каміння, а правоохоронці застосовували проти людей гумові кулі, світлошумові гранати, сльозогінний газ та кийки.

У результаті протистоянь загинула одна людина. Зранку ситуація у містах Білорусі була спокійною, але вона була такою і до вчорашнього вечора.

Не виключено, що протести поновляться з новою силою 11 серпня. Та чи довго їм ще тривати?

Чи триватимуть протести

Як завжди, Лукашенко намагається придушити протести в зародку. І, не зважаючи на їхню масштабність, так відбувається і зараз.

У Білорусі впевнені – протести не припиняться, адже це вже не та країна, яка була 26 років тому. З’явилося багато тих, хто не підтримують дії Лукашенка.

– Я впевнений, що це вже не та Білорусь і не ті білоруси, акції протесту не припиняться. І підтримка Світлани Тихановської та відсутність підтримки Олександра Лукашенка – це фундамент. Звісно, без тиску з боку людей Лукашенко просто так владу не віддасть. Він уже заявляв, що готовий стріляти, – сказав білоруський політолог Віталій Римашевський в ефірі телеканалу Прямий.

У коментарі Фактам ICTV політолог Ігор Рейтерович висловив думку про те, що протести триватимуть і надалі, якщо їх не спробують загасити ще сильніше.

– Я думаю, що деякий період часу протести триватимуть. Адже багато людей вчора вночі вийшли, що показово. Головне питання – чи не буде запроваджений надзвичайний стан в країні. Якщо це станеться, то тоді можливість протестів буде дуже сильно обмежена, – каже він.

Нині ОМОН отримав дозвіл на застосування сили без обмежень. Що можна побачити на багатьох відео, які публікують в білоруських каналах у Telegram.

І це може стати точкою неповернення для влади. Громадяни Білорусі вже планують провести національний страйк, вимогами якого є:

визнання Тихановської новим президентом Білорусі;

проведення демократичних виборів;

звільнення усіх політв’язнів.

Політолог Олег Саакян розповів Фактам ICTV, що нині не варто сподіватися на швидке вирішення конфлікту, хоча Лукашенко й обрав тактику швидкого придушення.

– Рівень насилля, який задіяв Лукашенко, вже спровокував реакцію всередині білоруського суспільства і ми бачимо, що незважаючи на широкомасштабні затримання, людей не стає менше. Це говорить про те, що мобілізаційний потенціал ще існує і ця ланцюгова реакція даватиме запал для продовження протесту. І насилля його лише підбурюватиме. Протест має всі шанси перейти в змішану форму, коли активні мітинги на центральних вулицях чергуватимуть з партизанськими методами. Наприклад, розтягуванням силовиків різними містами, – розповідає Саакян.

Звичайно, світова спільнота намагається схилити владу до діалогу з протестувальниками, але це і не метод Лукашенка, і цілком імовірно, що час для розмов вже минув.

– Можливість переговорів була втрачена від самого початку. І, за великим рахунком, те, що нині відбувається в Білорусі – провина Лукашенка. Він настільки випалив всю опозицію, що більше немає тих майданчиків, щоб можна було сісти і почати говорити. Якби Лукашенко в день після голосування зробив заяву про те, що чує людей, розуміє, що є ті, кому не подобається його президентство, готовий сідати за стіл переговорів, ухвалювати певні рішення, будувати демократію – це була б одна історія. Однак він вирішив піти простим шляхом – максимально придушити виступи і протести, таким чином втримавши владу. По суті у нього один варіант – йти до кінця, – висловлює думку Рейтерович.

Водночас, Саакян вважає, що навіть після першого дня протестів у Лукашенка був шанс вирішити все “мирно”. А тепер, якщо така можливість і з’явиться, то вона точно не гратиме на користь чинного глави Білорусі.

– Якщо до вчорашнього дня у Лукашенка була можливість переграти цю ситуацію собі на користь, то зараз хорошого варіанту для нього не буде. Є можливість лише прийнятного варіанту, якщо чергуватимуть кнут з пряником, вдасться розчинити опозиційне населення, піти на обмежені поступки, але звинуватити найбільш радикальну частину суспільства. Тобто низкою маніпуляцій вийти на ситуацію холодного перемир’я з власним населенням. Але можна стверджувати, що це буде остання каденція Лукашенка. Йому доведеться йти на дуже серйозні зміни власної політики, якщо він залишиться при владі і це буде набагато слабше президенство через що посилюватиметься вплив РФ, – каже політолог.

До сьогодні ці протести не мали чіткої мети. Але в них має бути ще одна значна складова – лідер.

Чи з’явиться лідер

Нині Світлана Тихановська, яка стала обличчям білоруської опозиції, виїхала в Литву. Вона повідомила, що це рішення далося їй не легко.

У наступному зверненні вона закликала громадян Білорусі не виходити на вулиці і не вступати в сутички з правоохоронцями. Проте на відео можна побачити, що вона читала звернення з папірця.

Тобто той лідер, в якому влада бачила найбільшу загрозу фактично зник з арени. Але протести і досі не мали лідера, а координували людей через канали в Telegram.

– Цей протест відрізняється від інших на пострадянському просторі саме відсутністю лідерів, а на правду їх іншою формою. Роль лідера в цьому випадку виконують кілька Telegram-каналів, які здійснюють координацію, дають тактичні завдання учасникам протестів. Ключову роль з точки зору потреби лідерства для акцій грають так звані польові командири. Ті, кого нині можуть народити протести з тих, хто готовий брати відповідальність на себе. Або хтось з високих ешелонів влади, якщо він перейде на сторону протестувальників. Цілком імовірно, що в найближчі дні з’явиться низка відповідних прізвищ, – висловлює думку Саакян.

З одного боку, відсутність лідера говорить про те, що це народний протест, який є адекватною реакцією на дії влади. З іншого боку, якщо він не з’явиться, то нікому буде взяти на себе “штурвал”, якщо Лукашенко все ж піде.

Однак це не обов’язково має бути хтось з опозиціонерів, як це було з Тихановською. Районні управління внутрішніх справ Білорусі переповнені протестувальниками і достатньо, щоб одне ім’я гучно пролунало, щоб знайшовся новий лідер.

– Дуже показовою у нинішній ситуації є відсутність лідера. Громадянське суспільство може організувати людей і вивести їх на вулиці, але без лідера і конкретної вимоги дуже складно тримати протест в активному стані тривалий час… Тихановська могла претендувати на роль лідера, але вона цією ситуацією не скористалася. З інших опозиціонерів, які є, я нині жодної такої фігури не бачу. Можливо, когось “вулиця народить”. Тобто хтось, хто займається організацією цих протестів, координує їх, може претендувати на цей статус, – говорить Рейтерович.

Рано чи пізно на подібних акціях завжди з’являлися лідери. Чи це були ті, кого породжували самі протести, чи політики, які виступали проти чинної влади – неважливо.

Головне, що з’являлися ті, хто були готові вести за собою громадян, а ті, в свою чергу, були готові йти за ними.

Та у намаганні змінити країну завжди потрібно бути обережними, адже Росія може втрутитися, якщо до влади прийде занадто слабкий або більш проросійський лідер, аніж Лукашенко.

РФ вже неодноразово доводила, що не є надійним сусідом, на якого можна покластися у скрутні часи.

Тому у намаганні побудувати демократію білорусам потрібно бути дуже обережними, адже можна наразити на небезпеку не лише себе, а й сусідні країни.

Звичайно, громадяни Білорусі не хочуть, щоб міліція відловлювала всіх, хто не згодний з діями влади.

Можливо, замість революції варто піти на діалог, який дасть можливість досягнути компромісу. Але якщо Лукашенко цього не захоче, то протистояння з протестувальниками може затягнутися.

Владислав Бомбела