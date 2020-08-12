Скрипаль і диригент Володимир Співаков через розгін протестів у Білорусі відмовився від ордена Франциска Скорини, який йому вручив президент Білорусі Олександр Лукашенко у 2014 році.
Співаков написав відкритого листа Лукашенку.
– Сьогодні на вашому “святі” панує мракобісся, тиранія, насилля і нескінченні приклади крайньої жорстокості, з якою влада придушує волевиявлення безлічі громадян у всій країні, – написав скрипаль у листі.
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За словами Співакова, він соромиться носити цей орден, адже підтримує громадян Білорусі, які вийшли з протестами.
– Мені соромно його носити, оскільки це пов’язано з вашим правлінням. Ваша “чорна” сила – це ваша величезна слабкість. Люди народжуються для того, щоб їх любили, а не принижували, і, тим паче, калічили, – додав Співаков.
Протести у Білорусі
Після чергового переобрання Олександра Лукашенка президентом Білорусі на виборах, які відбулися 9 серпня 2020 року, у країні спалахнули протести.
Влада відреагувала на волевиявлення народу силою, направивши до протестуючих ОМОН. Попри це, протести у Білорусі не вщухають.
Лідери інших країн, а також люди творчості стали реагувати на ситуацію в країні. Наприклад, своє ставлення до протестів у Білорусі висловив соліст гурту Ляпіс Трубецькой Сергій Міхалок.
Джерело: Нова газета