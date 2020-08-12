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Факты / Мир

Протесты в Беларуси: в Минске ОМОН стреляет по окнам

ОМОН в Минске открыл огонь из помповых ружей по людям, которые с балконов кричали протестующим.

Очевидцы сообщают, что люди стояли на общих балконах домов по проспекту Дзержинского и подсказывали тем, кто перекрывал движение.

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Спустя несколько минут по встречке проехал экипаж ГАИ и два тонированных автобуса. Они заехали на тротуар, оттуда выбежали силовики, которые направили ружья на балконы. Были слышны выстрелы.

Протесты в Беларуси

Протесты в Беларуси не прекращаются третий день. Весь день в городах женщины собираются на живые цепи единства в знак протеста. Акции прошли в Минске, Гродно и Бресте.

За время противостояния, силовики задержали около 6 тыс. человек, 250 пострадали.

Источник: Onliner

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