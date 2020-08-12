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Протести в Білорусі: у Мінську ОМОН стріляє по вікнах

ОМОН у Мінську відкрив вогонь з помпових рушниць по людям, які з балконів кричали протестувальникам.

Очевидці повідомляють, що люди стояли на загальних балконах будинків на проспекті Дзержинського і підказували тим, хто перекривав рух.

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Через кілька хвилин зустрічною смугою проїхав екіпаж ДАІ та два тонованих автобуса. Вони заїхали на тротуар, звідти вибігли силовики, які направили рушниці на балкони. Були чутні постріли.

Протести в Білорусі

Протести в Білорусі не припиняються третій день. Весь день у містах жінки збираються на живі ланцюги єдності в знак протесту. Акції пройшли в Мінську, Гродно і Бресті.

За час протистояння, силовики затримали близько 6 тис. людей, 250 постраждали.

Джерело: Onliner

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