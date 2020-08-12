Жители Беларуси попросили Маска подключить страну к интернету Starlink

Жители Беларуси, где со дня выборов президента 9 августа наблюдались проблемы с интернетом, обратились за помощью к основателю SpaceX Илону Маску.

Люди создали петицию на платформе Change.org, в которой Маска просят провести в Беларусь спутниковый интернет Starlink.

В обращении говорится, что нынешняя власть в стране намеренно блокирует интернет, чтобы усложнить коммуникацию между протестующими против результатов выборов.

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Блокировка интернета в Беларуси

Белорусы стали свидетелями постоянных отключений интернета в стране c 9 августа в течение трех дней. Основные социальные сети, мессенджеры и поисковые системы были почти недоступны, в то время как остальной мир не мог открывать веб-сайты, размещенные в национальном домене Беларуси (.by).

Президент Александр Лукашенко и белорусские власти заявили, что во внезапных проблемах с интернетом виноваты иностранные кибератаки, но ИТ-эксперты и правозащитные организации говорят, что происходит организованная государством блокировка интернета в Беларуси.

Полноценный доступ к ресурсам интернет в Беларуси восстановлен с утра среды, 12 августа.

Фото: SpaceX