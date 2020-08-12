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Жителі Білорусі попросили Маска підключити країну до інтернету Starlink

Жителі Білорусі, де з дня виборів президента 9 серпня спостерігалися проблеми з інтернетом, звернулися за допомогою до засновника SpaceX Ілона Маска.

Люди створили петицію на платформі Change.org, в якій Маска просять провести до Білорусі супутниковий інтернет Starlink.

У зверненні йдеться про те, що нинішня влада у країні навмисно блокує інтернет, щоб ускладнити комунікацію між людьми, які протестують проти результатів виборів.

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Блокування інтернету в Білорусі

Білоруси стали свідками постійних відключень інтернету в країні з 9 серпня протягом трьох днів. Основні соціальні мережі, месенджери і пошукові системи були майже недоступні, водночас як решта світу не могла відкривати веб-сайти, розміщені в національному домені Білорусі (.by).

Президент Олександр Лукашенко і білоруська влада заявили, що в раптових проблемах із інтернетом винні іноземні кібератаки, але ІТ-експерти та правозахисні організації кажуть, що відбувається організоване державою блокування інтернету в Білорусі.

Повноцінний доступ до ресурсів інтернет у Білорусі відновлено від ранку середи, 12 серпня.

Фото: SpaceX

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