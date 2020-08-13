Кровавый диктатор: Даля Грибаускайте жестко обратилась к Лукашенко

Экс-президент Литвы Даля Грибаускайте жестко отреагировала на протесты в Беларуси.

В своем Twitter она назвала Александра Лукашенко кровавым диктатором.

Dictator with bloody hands #LukashenkoLeaveNow . You made your destiny- no future on Belorussian soil — Dalia Grybauskaitė (@Grybauskaite_LT) August 13, 2020

— Диктатор с кровавыми руками #ЛукашенкоУходиВон. Вы сами определили свою судьбу — на белорусской земле будущего вам не найти!

Десятки стран мира осудили официальный Минск за чрезмерное применение силы во время протестов в Беларуси.

Сейчас Европейский Союз планирует внедрять санкции против должностных лиц, причастных к фальсификации голосов на выборах и избиения протестующих на улицах Беларуси.

Последние несколько дней в Литве находится Светлана Тихановская, главный оппонент Александра Лукашенко на выборах 9 августа во Беларуси.

В разгар протестов она покинула страну, чтобы добиться освобождения Марии Мороз, начальника ее предвыборного штаба.