Кандидат в президенты Светлана Тихановська в разгар протестов в Беларуси покинула страну, чтобы добиться освобождения Марии Мороз, начальника ее предвыборного штаба.

— У Светланы не было выбора. Важно, что она на свободе и живая. Они поехали вместе с Марией Мороз. Однако в заложниках продолжает находиться часть команды Светланы, — сообщила доверенное лицо Тихановськои Ольга Ковалева.

Она подчеркнула, что оппозиционный штаб Светланы Тихановской продолжает выступать против насилия и столкновений с милицией во время протестов в Беларуси.

Видеообращение Тихановской

11 августа Светлана Тихановская записала видеообращение, в котором объяснила свою позицию относительно дальнейшей борьбы за власть в Беларуси.

— Наверное, я так и осталась той слабой женщиной, которой была изначально. Я приняла очень тяжелое для себя решение, — заявила она.

Тихановская также подчеркнула, что ни одно жизнь не стоит того, что сейчас происходит на улицах Беларуси.