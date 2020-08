Кривавий диктатор: Даля Грибаускайте жорстко звернулася до Лукашенка

Екс-президент Литви Даля Грибаускайте жорстко відреагувала на протести у Білорусі.

У своєму Twitter вона назвала Олександра Лукашенка кривавим диктатором.

Dictator with bloody hands #LukashenkoLeaveNow . You made your destiny- no future on Belorussian soil

— Dalia Grybauskaitė (@Grybauskaite_LT) August 13, 2020