PCEtLSDQndC1INC00L7QsdCw0LLQu9C10L3QsCDRgNC10LrQu9Cw0LzQvNCwIGZ1bGxzY3JlZW4gLS0hPg==
Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
ФАКТИ iPad / iPhone ФАКТИ Android
Факти / Світ

Кривавий диктатор: Даля Грибаускайте жорстко звернулася до Лукашенка

Екс-президент Литви Даля Грибаускайте жорстко відреагувала на протести у Білорусі.

У своєму Twitter вона назвала Олександра Лукашенка кривавим диктатором.

– Диктатор з кривавими руками #ЛукашенкоЙдиГеть. Ви самі визначили свою долю – на білоруській землі майбутнього вам не знайти!

Десятки країн світу засудили офіційний Мінськ за надмірне застосування сили під час протестів у Білорусі.

Наразі Європейський Союз планує впроваджувати санкції проти посадових осіб, причетних до фальсифікації голосів на виборах та побиття протестувальників на вулицях Білорусі.

Теги: , , ,
Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.
Завантаження...

РЕЄСТРАЦІЯ

Увійти за допомогою

Забули пароль?

Відновити пароль

Увійти через соціальну мережу

Вгору Вгору
Вверх

    Знайшли помилку в тексті?

    Помилка