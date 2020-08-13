Кривавий диктатор: Даля Грибаускайте жорстко звернулася до Лукашенка

Екс-президент Литви Даля Грибаускайте жорстко відреагувала на протести у Білорусі.

У своєму Twitter вона назвала Олександра Лукашенка кривавим диктатором.

Dictator with bloody hands #LukashenkoLeaveNow . You made your destiny- no future on Belorussian soil — Dalia Grybauskaitė (@Grybauskaite_LT) August 13, 2020

– Диктатор з кривавими руками #ЛукашенкоЙдиГеть. Ви самі визначили свою долю – на білоруській землі майбутнього вам не знайти!

Десятки країн світу засудили офіційний Мінськ за надмірне застосування сили під час протестів у Білорусі.

Наразі Європейський Союз планує впроваджувати санкції проти посадових осіб, причетних до фальсифікації голосів на виборах та побиття протестувальників на вулицях Білорусі.