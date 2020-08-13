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Лукашенко через главу администрации обратился к народу

В администрации президента Александра Лукашенко сообщили, что уже отпущены более тысячи задержанных протестующих. Он поручил разобраться со всеми фактами задержания во время протестов.

Об этом заявила глава администрации президента Беларуси Наталья Качанова.

Все задержанные демонстранты были отпущены под обязательство неучастия в несанкционированных мероприятиях.

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— Нам не нужна драка. Не нужна война. Президент услышал мнение трудовых коллективов и поручил разобраться со всеми фактами задержаний, которые произошли в последние дни, и сейчас идет интенсивная работа в этом направлении, — сообщила Качанова.

Несовершеннолетние протестующие были переданы под расписку родителям.

Ситуация в Беларуси

Во время протестов в Беларуси было задержано более 6 тыс. человек, по данным оппозиции. Пострадало почти 250 человек, есть погибшие. Также есть пострадавшие среди милиционеров.

Министр внутренних дел Беларуси Юрий Караев на государственном телеканале заявил, что берет на себя ответственность за подавление протестов в стране.

Источник: Наша Нива

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