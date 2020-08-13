Лукашенко через главу адміністрації звернувся до народу

У адміністрації президента Олександра Лукашенка повідомили, що вже відпущені більше тисячі затриманих протестувальників. Він доручив розібратися зі всіма фактами затримання під час протестів.

Про це заявила глава адміністрації президента Білорусі Наталія Качанова.

Усі затримані демонстранти були відпущені під зобов’язання неучасті у несанкціонованих заходах.

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– Нам не потрібна бійка. Не потрібна війна. Президент почув думку трудових колективів і доручив розібратися зі всіма фактами затримань, які відбулися в останні дні, і зараз йде інтенсивна робота в цьому напрямку, – повідомила Качанова.

Неповнолітні протестувальники були передані під розписки батькам.

Ситуація у Білорусі

Під час протестів у Білорусі було затримано понад 6 тис. людей, за даними опозиції. Постраждало майже 250 людей, є загиблі. Також є постраждалі серед міліціонерів.

Міністр внутрішніх справ Білорусі Юрій Караєв на державному телеканалі заявив, що бере на себе відповідальність за придушення протестів у країні.

Джерело: Наша Нива