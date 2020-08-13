Польша, Эстония, Латвия и Литва выступили с заявлением, в котором предложили посредничество между сторонами конфликта в Беларуси.

Президенты стран подписали совместное заявление, в котором осудили насилие во время протестов.

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Страны призвали власти Беларуси:

немедленно прекратить применение силы против граждан;

освободить задержанных участников акций протеста и прекратить преследование;

немедленно начать диалог с белорусским народом, прислушиваться к голосу граждан и гарантировать их свободу слова.

Ситуация в Беларуси

Пятый день продолжаются кровавые протесты в Беларуси. Их вызвали результаты выборов президента страны, где в очередной раз победил действующий глава Александр Лукашенко.

По всей стране силовики избивают людей на улицах и вывозят их в неизвестном направлении.

Источник: prezydent.pl