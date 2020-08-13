Польща, Естонія, Латвія та Литва виступили з заявою, в якій запропонували посередництво між сторонами конфлікту у Білорусі.
Президенти країн підписали спільну заяву, у якій засудили насильство під час протестів.
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Країни закликали владу Білорусі:
- негайно припинити застосування сили проти громадян;
- звільнити затриманих учасників акцій протесту та припинити переслідування;
- негайно розпочати діалог з білоруським народом, прислухатися до голосу громадян та гарантувати їхню свободу вираження поглядів.
Ситуація у Білорусі
П’ятий день тривають криваві протести у Білорусі. Їх спричинили результати виборів президента країни, де вкотре переміг чинний глава Олександр Лукашенко.
По всій країні силовики б’ють людей на вулицях та вивозять їх у невідомому напрямку.
Джерело: prezydent.pl