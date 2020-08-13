В Минске на акции протеста второй день подряд выходят женщины и выстраиваются в живые цепи на знак солидарности.

— Девушки с цветами стоят у метро на Каменной горке, на проспекте Дзержинского, и в центре — на проспекте Независимости — у кинотеатра Октябрь, — пишет местное издание.

Фотографии и видео акций опубликовал Telegram-канал Tut.by.

На них видно, что вдоль проспекта в живую цепь выстроились по меньшей мере несколько десятков женщин, у многих в руках цветы.

На видео колонна девушек идет вдоль дороги, цветы они держат в поднятых руках. Проезжающие мимо машины сигналят им.

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Также много фото с акции публикует Onliner. На нем в цепи стоят десятки девушек, в руках у них белые цветы, вырезанные из бумаги сердечки и белые шарики. Плакатов и лозунгов у них в руках нет.

Первая подобная цепь солидарности была организована в Минске накануне в районе Комаровского рынка.

Туда пришли более 200 женщин в белых одеждах и с цветами. После этого женские цепи солидарности выстраивались по всей столице. Аналогичные акции были проведены и в других городах Белоруссии.

Протесты в Беларуси

Протесты в Беларуси начались вечером в воскресенье, 9 августа, в день выборов президента.

Тысячи людей вышли на улицы в городах по всей Беларуси, чтобы осудить сфальсифицированное голосование. Это привело к столкновениям с сотрудниками правоохранительных органов.

Источник: Tut.by, Onliner