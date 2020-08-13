У Мінську на акції протесту другий день поспіль виходять жінки і шикуються в живі ланцюги на знак солідарності.

– Дівчата з квітами стоять біля метро на Кам’яній горі, на проспекті Дзержинського, і в центрі – на проспекті Незалежності – біля кінотеатру Жовтень, – пише місцеве видання.

Фотографії та відео акцій опублікував Telegram-канал Tut.by.

На них видно, що уздовж проспекту в живий ланцюг вишикувалися щонайменше кілька десятків жінок, у багатьох в руках квіти.

На відео колона дівчат йде уздовж дороги, квіти вони тримають у піднятих руках. Машини, які проїжджають повз, сигналять їм.

Читайте: Протести після виборів у Білорусі: останні відео, фото та новини

Також багато фото з акції публікує Onliner. На них в ланцюзі стоять десятки дівчат, в руках у них білі квіти, вирізані з паперу сердечка і білі кульки. Плакатів і гасел у них в руках немає.

Перший подібний ланцюг солідарності організували в Мінську напередодні в районі Комаровського ринку.

Туди прийшли більше 200 жінок в білому одязі і з квітами. Після цього жіночі ланцюгу солідарності шикувалися по всій столиці. Аналогічні акції провели і в інших містах Білорусі.

Протести в Білорусі

Протести в Білорусі почалися увечері в неділю, 9 серпня, в день виборів президента.

Тисячі людей вийшли на вулиці в містах по всій Білорусі, щоб засудити сфальсифіковане голосування. Це призвело до зіткнень зі співробітниками правоохоронних органів.

Джерело: Tut.by, Onliner