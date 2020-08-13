США поки остаточно не визначилися, якою буде реакція на протести в Білорусі, але співпрацюватимуть з європейськими партнерами у цій ситуації.

Про це повідомив держсекретар Майк Помпео.

– Нас неймовірно непокоїть ситуація з виборами і ми глибоко розчаровані тим, що вони не були вільними і чесними. Ми бачили насильство і його наслідки; до мирних демонстрантів ставляться так, як не мають ставитися.

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Коментуючи можливість запровадження санкцій з боку США через протести в Білорусі, зокрема припинення постачання нафти, Майк Помпео запевнив, що розглядатимуть різні варіанти.

– Я певен, що ми розглянемо всі варіанти. Чи будуть це санкції, чи це будуть рішення щодо поставок – це ще тільки належить визначити.

Протести в Білорусі 2020 тривають четвертий день. Почалися вони ввечері 9 серпня після того, як ЦВК оголосила перші результати виборів у Білорусі 2020, згідно з якими перемогу отримав чинний президент Олександр Лукашенко.

Тоді невдоволені таким результатом білоруси почали виходити на вулиці на мирні акції протесту.