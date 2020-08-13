На фоне протестов в Беларуси работники завода БелАз в городе Жодино под Минском вышли на забастовку.
Утром стала появляться информация о забастовках на некоторых предприятиях. Сотрудники нескольких строительных организаций составили обращения с требованиями:
- пересмотреть результаты выборов,
- обеспечить гласность,
- вернуть стабильный доступ в интернет,
- прекратить насилие.
На видео, снятое на заводе, слышно, как люди скандируют Уходи!
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Пока неясно, какая часть работников предприятия вышла на забастовку и сколько времени она продлится.
БелАЗ — один из крупнейших в мире производитель карьерной техники. Он производит в частности самосвалы большой грузоподъемности.
Выборы в Беларуси
9 августа в Беларуси прошли президентские выборы, в которых, по предварительным результатам, победил действующий президент Александр Лукашенко.
Это повлекло за собой волну протестов в Беларуси, ведь граждане не согласны с результатами и считают, что они сфальсифицированы.