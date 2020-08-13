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Факты / Мир

Уходи! Работники белорусского завода БелАЗ вышли на забастовку

На фоне протестов в Беларуси работники завода БелАз в городе Жодино под Минском вышли на забастовку.

Утром стала появляться информация о забастовках на некоторых предприятиях. Сотрудники нескольких строительных организаций составили обращения с требованиями:

  • пересмотреть результаты выборов,
  • обеспечить гласность,
  • вернуть стабильный доступ в интернет,
  • прекратить насилие.

На видео, снятое на заводе, слышно, как люди скандируют Уходи!

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Пока неясно, какая часть работников предприятия вышла на забастовку и сколько времени она продлится.

БелАЗ — один из крупнейших в мире производитель карьерной техники. Он производит в частности самосвалы большой грузоподъемности.

Выборы в Беларуси

9 августа в Беларуси прошли  президентские выборы, в которых, по предварительным результатам, победил действующий президент Александр Лукашенко.

Это повлекло за собой волну протестов в Беларуси, ведь граждане не согласны с результатами и считают, что они сфальсифицированы.

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