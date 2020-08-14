Освобожденные украинцы, которые были задержаны в Беларуси, заявили об избиении правоохранителями.

Об этом сообщила правозащитница Татьяна Равяко, которая общалась с гражданами Украины, которые находились под стражей в соседней стране.

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Возможное их место пребывания и действия не разглашаются в целях безопасности.

Сейчас посольство занимается последующим освобождением украинцев из-под стражи в Беларуси.

Президент Украины Владимир Зеленский сообщил об освободили трех граждан из СИЗО Беларуси: Евгения Васильева, Константин Реуцкий и Оксаны Алешиной.

Он отметил, что они не нарушали никаких законов Республики Беларусь и находились там для получения достоверной информации о событиях и комментирования их в публичном медийном пространстве.

Протесты в Беларуси

Протесты в Беларуси начались 9 августа, после обнародования результатов президентских выборов, на которых в шестой раз победил Александр Лукашенко.

Правоохранительные органы агрессивно разгоняли протестующих, применяя дубинки, светошумовые гранаты, слезоточивый газ и резиновые пули.

По данным МВД, во время протестов в Беларуси один человек умер в понедельник в Минске.