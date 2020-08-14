Звільнені українці, які були затримані у Білорусі, заявили про побиття правоохоронцями.

Про це повідомила право захисниця Тетяна Равяко, яка спілкувалася з громадянами України, які перебували під вартою у сусідній країні.

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Можливе їхнє місце перебування та дії не розголошуються з метою безпеки.

Наразі посольство займається подальшим звільненням українців з під варти у Білорусі.

Президент України Володимир Зеленський повідомив про звільнення трьох громадян з СІЗО Білорусі: Євгена Васильєва, Костянтина Рєуцького і Оксани Альошиної.

Він зазначив, що вони не порушували жодних законів Республіки Білорусь і перебували там задля отримання достовірної інформації про події та коментування їх у публічному медійному просторі.

Протести у Білорусі

Протести у Білорусі розпочалися 9 серпня, після оприлюднення результатів президентських виборів, на яких вшосте переміг Олександр Лукашенко.

Правоохоронні органи агресивно розганяли протестувальників, застосовуючи кийки, світлошумові гранати, сльозогінний газ та гумові кулі.

За даними МВС, під час протестів у Білорусі одна людина померла у понеділок в Мінську.