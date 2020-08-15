Верховный представитель Евросоюза по иностранным делам Хосеп Боррель заявил, что ЕС отказался признавать победу Лукашенко на выборах в Беларуси.

Concluded good and constructive #FAC. Eastern Med: Full solidarity w/ Greece&Cyprus; calling Turkey for immediate deescalation and reengaging in dialogue. Belarus: EU doesn’t accept election results. Work begins on sanctioning those responsible for violence & falsification. — Josep Borrell Fontelles (@JosepBorrellF) August 14, 2020

Боррелий, в частности, подтвердил информацию о том, что ЕС договорился о введении санкций.

— Начинается работа относительно санкций против тех, кто ответственен за насилие и фальсификации, — заявил он.

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Координационный совет

После выборов президента Беларуси, Светлана Тихановская инициирует создание Координационного совета для обеспечения трансфера власти в стране.

По словам Тихановской, в этот совет могут войти представители гражданского общества, уважаемые и известные белорусы, профессионалы своего дела.