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Факты / Мир

ЕС не признает результаты выборов в Беларуси

Верховный представитель Евросоюза по иностранным делам Хосеп Боррель заявил, что ЕС отказался признавать победу Лукашенко на выборах в Беларуси.

Боррелий, в частности, подтвердил информацию о том, что ЕС договорился о введении санкций.

— Начинается работа относительно санкций против тех, кто ответственен за насилие и фальсификации, — заявил он.

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Координационный совет

После выборов президента Беларуси, Светлана Тихановская инициирует создание Координационного совета для обеспечения трансфера власти в стране.

По словам Тихановской, в этот совет могут войти представители гражданского общества, уважаемые и известные белорусы, профессионалы своего дела.

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