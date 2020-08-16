Александр Лукашенко прибыл на митинг в его поддержку, который проходит 16 августа в Минске.

Он обратился к гражданам страны.

— Спасибо вам, что вы четверть века терпите меня, человека, приехавшего из провинции. Я позвал вас не для того, чтобы вы меня защитили. Я позвал вас, чтобы вы смогли защитить свою страну, независимость, своих жен, сестер и детей, — заявил Лукашенко.

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По словам Лукашенко, он даже после смерти не позволит отдать страну. Он опроверг информацию о фальсификации результатов выборов.

— Если кто-то хочет отдать страну, даже когда я буду мертвый, я не позволю вам. Выборы состоялись. Не может быть больше 80% фальсификаций, — добавил он.

Протесты в Беларуси

16 августа Александр Лукашенко собрал в Минске собственный “антимайдан” как ответ на протесты людей, несогласных с результатами выборов 9 августа.

В столицу согнали бюджетников — чиновников, рабочих и силовиков.

В то же время в Минске и других городах граждане с другой позицией собрались на марш свободы.