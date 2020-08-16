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Не може бути понад 80% фальсифікацій: Лукашенко звернувся до мітингувальників

Олександр Лукашенко прибув на мітинг на його підтримку, який проходить 16 серпня у Мінську.

Він звернувся до громадян країни.

– Дякую вам, що ви чверть століття терпите мене, людину, яка приїхала з провінції. Я покликав вас не для того, щоб ви мене захистили. Я покликав вас, щоб ви змогли захистити свою країну, незалежність, своїх дружин, сестер і дітей, – заявив Лукашенко.

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За словами Лукашенка, він навіть після смерті не дозволить віддати країну. Він спростував інформацію про фальсифікацію результатів виборів.

– Якщо хтось хоче віддати країну, навіть коли я буду мертвий, я не дозволю вам. Вибори відбулися. Не може бути понад 80% фальсифікацій, – додав він.

Протести у Білорусі

16 серпня Олександр Лукашенко зібрав у Мінську власний “антимайдан” як відповідь на протести людей, незгодних з результатами виборів 9 серпня.

У столицю зігнали бюджетників – чиновників, робочих і силовиків.

Водночас у Мінську та інших містах громадяни з іншого позицією зібралися на марш свободи.

Фото: Dreamstime

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