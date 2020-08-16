В Беларуси участники протестов требуют отставки Лукашенко и освобождения всех задержанных.

Об этом на акции протеста заявила соратница Светланы Тихановской Мария Колесникова.

— 26 лет кошмара должны закончиться, это не должно продолжаться, — сказала Колесникова.

По ее словам, в Беларуси как можно скорее должны состояться новые выборы президента.

— Мы требуем немедленно прекратить насилие. Ни один из причастных к насилию не был наказан, до сих пор не освобождены люди из тюрем, — добавила Колесникова.

Читайте: Протесты в Беларуси онлайн

Одно из главных требований протестующих – освобождение политзаключенных.

В Беларуси продолжаются протесты с 9 августа. Люди вышли на улицы из-за очередного переизбрания Александра Лукашенко президентом страны.

Люди протестуют в разных городах страны, требуя честного пересчета голосов. Однако Лукашенко решил задействовать против них силовиков.

Если увидели ошибку, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.