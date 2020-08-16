У Тихановской озвучили главные требования участников протестов в Беларуси
В Беларуси участники протестов требуют отставки Лукашенко и освобождения всех задержанных.
Об этом на акции протеста заявила соратница Светланы Тихановской Мария Колесникова.
— 26 лет кошмара должны закончиться, это не должно продолжаться, — сказала Колесникова.
По ее словам, в Беларуси как можно скорее должны состояться новые выборы президента.
— Мы требуем немедленно прекратить насилие. Ни один из причастных к насилию не был наказан, до сих пор не освобождены люди из тюрем, — добавила Колесникова.
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Одно из главных требований протестующих – освобождение политзаключенных.
В Беларуси продолжаются протесты с 9 августа. Люди вышли на улицы из-за очередного переизбрания Александра Лукашенко президентом страны.
Люди протестуют в разных городах страны, требуя честного пересчета голосов. Однако Лукашенко решил задействовать против них силовиков.
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