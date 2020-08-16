Укр Рус
Поддержать
Укр Рус
Популярные
6 660 грн одним платежом: как украинцам зарегистрироваться на денежную помощь от организации ACTED
Я никому не пожелаю так прощаться со своим любимым человеком. Невеста Да Винчи рассказала, как пыталась его спасти
Зеленский и Дуда в Варшаве передали послание Кремлю: никогда больше вам не удастся нас поссорить
Курс доллара отпустят: что известно и когда это может произойти
Температура превысит норму: синоптики дали прогноз погоды на апрель
Світ
Юлія Ляхова

У Тихановской озвучили главные требования участников протестов в Беларуси

Марш свободи Білорусь

В Беларуси участники протестов требуют отставки Лукашенко и освобождения всех задержанных.

Об этом на акции протеста заявила соратница Светланы Тихановской Мария Колесникова.

— 26 лет кошмара должны закончиться, это не должно продолжаться, — сказала Колесникова.

По ее словам, в Беларуси как можно скорее должны состояться новые выборы президента.

— Мы требуем немедленно прекратить насилие. Ни один из причастных к насилию не был наказан, до сих пор не освобождены люди из тюрем, — добавила Колесникова.

Читайте: Протесты в Беларуси онлайн

Одно из главных требований протестующих – освобождение политзаключенных.

В Беларуси продолжаются протесты с 9 августа. Люди вышли на улицы из-за очередного переизбрания Александра Лукашенко президентом страны.

Люди протестуют в разных городах страны, требуя честного пересчета голосов. Однако Лукашенко решил задействовать против них силовиков.

Протесты в Беларуси
Если увидели ошибку, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Прямой эфир ICTV Live
Материалы по теме
Из-за политических преследований: более 23 тыс. белорусов попросили убежища в Польше
Протести у Білорусі
Россиянка София Сапега написала Лукашенко письмо с просьбой о помиловании
Софія Сапега
Белорусского политзаключенного посмертно наградили украинским крестом Калнышевского
Вітольда Ашурко
Забрали всю технику и телефон: в Минске задержан фрилансер Радио Свобода
Андрій Кузнечик
В Беларуси супругам выставили счет после пребывания в СИЗО
Білоруські силовики
Видео
Депортация детей из Херсонской области — зачем оккупанты похищают украинских сирот

Россия депортировала из Украины более 19 тысяч детей. Таковы данные сайта “Дети войны”. Наибольший акцент захватчики делают на детей – сиротах из оккупированных территорий. Во-первых, родные их не будут искать, во-вторых, детей рассматривают как своеобразное оружие против Украины. Эту теорию подтверждает Владимир Сагайдак. Он – директор Центра социально-психологической реабилитации детей. Шесть месяцев в течение оккупации он прятал от россиян 52 ребенка и делал все, чтобы их насильственно не депортировали.

Ольга Чайко
Новости Факты ICTV — выпуск новостей за 11:30 (15.04.2023)
випуск
Новости Факты ICTV — выпуск новостей за 11:00 (15.04.2023)
випуск
Новости Факты ICTV — выпуск новостей за 10:30 (15.04.2023)
випуск
Новости Факты ICTV — выпуск новостей за 10:00 (15.04.2023)
випуск
Помилка в тексті
Помилка
Мы используем cookies
Соглашаюсь