В Минске и других городах Беларуси тысячи людей собрались на марш свободы в знак поддержки протестов в Беларуси против результатов выборов президента, согласно которым в очередной раз победил Александр Лукашенко.
Граждане страны идут с флагами, шариками и цветами по центральным улицам городов и требуют, чтобы Лукашенко ушел с поста главы страны.
Акции проходят мирно.
Читайте: Протесты в Беларуси онлайн
Марш начался в 14.00.
Акция прошла в Бресте.
Также люди собрались в Гомеле.
Мероприятия проходили мирно и спокойно.
В Пинске участники акции растянули флаг в 109 метров.
Протесты в Беларуси
16 августа в Минске также прошла акция в поддержку действующего президента Беларуси Александра Лукашенко.
Людей стали привозить с самого утра автобусами со всех городов страны, среди них бюджетники — чиновники, рабочие и силовики. По информации СМИ, граждан свозили в столицу силой, угрожая увольнением.
Лукашенко выступил с речью перед гражданами и поблагодарил их за поддержку.
Источник: NEXTA, Наша Ніва, Радыё Свабода
Фото: Наша Ніва