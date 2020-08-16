В Минске и других городах Беларуси тысячи людей собрались на марш свободы в знак поддержки протестов в Беларуси против результатов выборов президента, согласно которым в очередной раз победил Александр Лукашенко.

Граждане страны идут с флагами, шариками и цветами по центральным улицам городов и требуют, чтобы Лукашенко ушел с поста главы страны.

Акции проходят мирно.

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Марш начался в 14.00.

Акция прошла в Бресте.

Также люди собрались в Гомеле.

Мероприятия проходили мирно и спокойно.

В Пинске участники акции растянули флаг в 109 метров.

Протесты в Беларуси

16 августа в Минске также прошла акция в поддержку действующего президента Беларуси Александра Лукашенко.

Людей стали привозить с самого утра автобусами со всех городов страны, среди них бюджетники — чиновники, рабочие и силовики. По информации СМИ, граждан свозили в столицу силой, угрожая увольнением.

Лукашенко выступил с речью перед гражданами и поблагодарил их за поддержку.

Источник: NEXTA, Наша Ніва, Радыё Свабода

Фото: Наша Ніва