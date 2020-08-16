У Мінську та інших містах Білорусі сотні тисяч людей зібралися на марш свободи на знак підтримки протестів у Білорусі проти результатів виборів президента, за якими вкотре перемогу здобув Олександр Лукашенко.

Громадяни країни йдуть з прапорами, кульками та квітами центральними вулицями міст та вимагають, щоб Лукашенко пішов з поста глави країни.

Акції проходять мирно.

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Марш розпочався о 14.00.

Акція пройшла у Бресті.

Також люди зібралися у Гомелі.

Заходи проходили тихо та спокійно.

У Пінську учасники акції розтягнули прапор довжиною 109 метрів.

Протести у Білорусі

16 серпня у Мінську також пройшла акція на підтримку чинного президента Білорусі Олександра Лукашенка.

Людей почали привозити зранку автобусами з усіх міст країни, серед них бюджетники – чиновники, робітники і силовики. За інформацією ЗМІ, громадян звозили до столиці силоміць, погрожуючи звільненням.

Лукашенко виступив з промовою перед громадянами і подякував їм за підтримку.

Джерело: NEXTA, Наша Ніва, Радыё Свабода

Фото: Наша Ніва