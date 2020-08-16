У Мінську та інших містах Білорусі сотні тисяч людей зібралися на марш свободи на знак підтримки протестів у Білорусі проти результатів виборів президента, за якими вкотре перемогу здобув Олександр Лукашенко.
Громадяни країни йдуть з прапорами, кульками та квітами центральними вулицями міст та вимагають, щоб Лукашенко пішов з поста глави країни.
Акції проходять мирно.
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Марш розпочався о 14.00.
Акція пройшла у Бресті.
Також люди зібралися у Гомелі.
Заходи проходили тихо та спокійно.
У Пінську учасники акції розтягнули прапор довжиною 109 метрів.
Протести у Білорусі
16 серпня у Мінську також пройшла акція на підтримку чинного президента Білорусі Олександра Лукашенка.
Людей почали привозити зранку автобусами з усіх міст країни, серед них бюджетники – чиновники, робітники і силовики. За інформацією ЗМІ, громадян звозили до столиці силоміць, погрожуючи звільненням.
Лукашенко виступив з промовою перед громадянами і подякував їм за підтримку.
Джерело: NEXTA, Наша Ніва, Радыё Свабода
Фото: Наша Ніва