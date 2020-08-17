Протесты в Беларуси 17 августа переросли в общенациональную забастовку.

Об участии в ней объявили предприятия по всей стране. В частности, Минский тракторный завод, Гродно Азот, МАЗ, Белшина и БМЗ.

Также 17 августа начали бастовать журналисты Белтелерадиокомпании.

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С 16 августа начали бастовать работники крупнейших предприятий Беларуськалий и Нафтан.

Протесты в Беларуси

9 августа начались протесты в Беларуси. В этот же день в стране прошли выборы президента.

Предвидев результаты выборов, тысячи белорусов вышли на улицы. Результат президентской гонки — 80,08% голосов за Александра Лукашенко, который находится у власти с 1994 года.

Протестующие требуют честных выборов и его отставки.

Акции продолжались всю неделю. ОМОН избивал и задерживал, как протестующих, так и обычных прохожих.

17 августа главный соперник Лукашенко Светлана Тихановская заявила, что готова стать национальным лидером.