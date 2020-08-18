Меркель заявила Путину, что власти Беларуси должны отказаться от насилия

Канцлер Германии Ангела Меркель пообщалась по телефону с президентом РФ Владимиром Путиным. Обсуждали протесты в Беларуси.

Канцлер заявил, что белорусским властям следует прекратить применять силу против митингующих.

Она высказалась за то, чтобы в Беларуси немедленно отпустили на свободу политзаключенных.

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— Следует немедленно организовать национальный диалог с оппозицией и обществом. Это позволит найти выход из кризиса, — говорится в заявлении представителя правительства ФРГ Штеффена Зайберта.

Ситуация в Беларуси

Лидер оппозиции Светлана Тихановская может вернуться в страну. Она уехала в начале протестов в Беларуси.

Забастовки в стране продолжаются 9 день. Активизировались 9 августа, когда объявили предварительные результаты выборов президента. По данным ЦИК, победу праздновал действующий президент Александр Лукашенко, второй стала Тихановская.

Первые дни протестов сопровождались жестокими действиями правоохранителей Беларуси. Были задержаны 3,6 тыс. человек, два человека погибли.