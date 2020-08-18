Меркель заявила Путіну, що влада Білорусі повинні відмовитися від насильства

Канцлер Німеччини Ангела Меркель поспілкувалась телефоном з президентом РФ Володимиром Путіним. Обговорювали протести у Білорусі.

Канцлер заявила, що білоруській владі слід припинити застосовувати силу проти мітингувлаьників.

Вона висловилася за те, щоб в Білорусі негайно відпустили на свободу політв’язнів.

Читайте: Протести в Білорусі – онлайн

– Слід негайно організувати національний діалог з опозицією і суспільством. Це дозволить знайти вихід з кризи, – йдеться в заяві представника уряду ФРН Штеффена Зайберта.

Ситуація у Білорусі

Лідер опозиції Світлана Тихановська може повернутись до країни. Вона виїхала на початку протестів у Білорусі.

Страйки у країні тривають 9 день. Активізувались 9 серпня, коли оголосили попередні результати виборів президента. За даними ЦВК, перемогу святкував чинний президент Олександр Лукашенко, другою стала Тихановська.

Перші дні протестів супроводжувались жорстокими діями правоохоронців Білорусі. Було затримано 3,6 тис. людей, двоє людей загинули.