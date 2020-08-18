Посол Беларуси в Словакии Игорь Лещеня, который ранее высказывал возмущение относительно действий власти против митингующих на протестах в Беларуси, подал в отставку.

— Я действительно подал заявление об отставке. Это логичный шаг, поскольку я как посол назначен действующим президентом и предполагается, что должен проводить определенную им политику. МИД считает, что выраженная гражданская позиция в моем заявлении вышла за эти рамки, — отметил дипломат.

МИД Беларуси сообщил, что решение Игоря Лещеня об отставке принимается Александром Лукашенко.

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Сейчас официального подписанного указа об отставке посла Беларуси в Словакии не было.

16 августа Игорь Лещеня обратился к властям своей страны из-за разгона и задержания митингующих в Минске и других городах. Он выразил возмущение действиями власти и сравнил их с НКВД.

Также он отметил, что именно народ — это единственный источник власти в Беларуси.

В МИД Игорь Лещеня работает с 1994 года. Он занимал различные посты в аппарате ведомства, работал послом в нескольких странах. С 2002 по 2006 годы был помощником президента по внешнеполитическим и внешнеэкономическим вопросам. В 2016 году был назначен на пост посла Беларуси в Словакии.

Протесты в Беларуси

Протесты в Беларуси продолжаются с 9 августа после объявления результатов президентских выборов, на которых вновь победил Александр Лукашенко.

Люди вышли на улицы с требованием о повторных выборах. Взамен власти Беларуси силой начали разгонять митингующих, в результате чего по официальным данным погибли два человека. Также ОМОН задержал почти 7 тыс. белорусов, 73 человека считаются пропавшими без вести.

Действующий президент Беларуси Александр Лукашенко заявил, что перевыборы в стране будут возможны только при одном условии, когда в стране примут новую конституцию.

Источник: TUT.BY