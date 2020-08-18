Посол Білорусі у Словаччині Ігор Лещеня, який раніше висловлював обурення щодо дій влади проти мітингувальників на протестах у Білорусі, подав у відставку.

– Я дійсно подав заяву про відставку. Це логічний крок, оскільки як посол я призначений чинним президентом і передбачається, що повинен проводити визначену ним політику. МЗС вважає, що виражена громадянська позиція у моїй заяві вийшла за ці рамки, — зазначив дипломат.

Фото: Ігор Лещеня

МЗС Білорусі повідомило, що рішення Ігоря Лещеня щодо відставки приймається Олександром Лукашенко.

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Наразі офіційного підписаного указу щодо відставки посла Білорусі у Словаччині не було.

16 серпня Ігор Лещеня звернувся до влади своєї країни через розгін і затримання мітингувальників у Мінську та інших містах. Він висловив обурення діями влади та порівняв їх з НКВС.

Також він наголосив, що саме народ – це єдине джерело влади у Білорусі.

У МЗС Ігор Лещеня працює з 1994 року. Він займав різні посади в апараті відомства, працював послом в декількох країнах. З 2002 до 2006 років був помічником президента із зовнішньополітичних і зовнішньоекономічних питань. У 2016 році був призначений на посаду посла Білорусі у Словаччині.

Протести у Білорусі

Протести у Білорусі тривають з 9 серпня після оголошення результатів президентських виборів, на яких знову переміг Олександр Лукашенко.

Люди вийшли на вулиці з вимогою про повторні вибори. Натомість влада Білорусі силою почала розганяти мітингувальників, внаслідок за офіційними даними загинуло двоє людей. Також ОМОН затримав майже 7 тис. білорусів, 73 особи вважаються зниклими.

Чинний президент Білорусі Олександр Лукашенко заявив, що перевибори у країні будуть можливі лише за однієї умови, коли у країні ухвалять нову конституцію.

Джерело: TUT.BY