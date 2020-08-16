Посол Беларуси в Словакии Игорь Лещеня обратился к властям своей страны из-за разгона и задержания митингующих в Минске и других городах.

Он выразил возмущение действиями власти.

— Как и все белорусы, я в шоке от историй о пытках и избиениях граждан моей страны, — заявил Игорь Лещеня.

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По словам Лещени, к событиям, которые сейчас происходят в Беларуси, и ранее были предпосылки.

— 15 лет назад у нас была открыта Линия Сталина. Затем появился министр внутренних дел, которому форма офицера сталинского НКВД напоминала не о мясорубке 1937 года и не о ГУЛАГе, а о Дне Победы. А теперь сотни моих соотечественников почувствовали на себе, что ряд представителей правоохранительных органов в полной мере возродили традиции НКВД в толерантной европейской Беларуси XXI века, — добавил посол.

Лещеня высказал поддержку митингующим и призвал власть помнить, что народ — единственный источник власти в Беларуси.

Протесты в Беларуси

Разгон митингующих в Беларуси во время акций протеста, которые вспыхнули после очередного переизбрания Александра Лукашенко президентом страны, вызвали критику лидеров демократических стран.

Так, к президенту Беларуси обратилась экс-президент Литвы Даля Грибаускайте.

В своем обращении она назвала Лукашенко кровавым диктатором.

Источник: Наша Ніва