Тихановская может вернуться в Беларусь в ближайшее время

Главная оппонентка действующей власти Беларуси Светлана Тихановская может вернуться в Беларусь.

Это будет в ближайшее время заявила доверенное лицо кандидата Ольга Ковалькова в эфире Эхо Москвы.

По ее словам, она не собиралась ехать из Минска.

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— Я уверена, что в ближайшее время Светлана вернется, — сказала она.

Светлана Тихановская была представительницей оппозиционных сил на выборах президента Беларуси. Других оппозиционеров, к которым относится и ее муж, не зарегистрировали в местном ЦИК. Часть из них задержали.

Кандидат выехала из Беларуси в Литву 9 августа. Ранее в страну выехали ее дети. Сейчас она находится в Вильнюсе и записывает оттуда видеообращений.

Ситуация в Беларуси

Массовые протесты в Беларуси не прекращаются девятый день. Их вызвали результаты президентских выборов, на которых победил действующий президент Александр Лукашенко с результатом 80%. Его оппонент Светлана Тихановская набрала более 10%.

К забастовкам по всей Белоруси присоединились крупные предприятия. После этого власти отпустили из следственных изоляторов всех задержанных и начала осторожный диалог.

Источник: Эхо Москвы