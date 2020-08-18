Тихановская может вернуться в Беларусь в ближайшее время

Главная оппонентка действующей власти Беларуси Светлана Тихановская может вернуться в Беларусь.
Это будет в ближайшее время заявила доверенное лицо кандидата Ольга Ковалькова в эфире Эхо Москвы.
По ее словам, она не собиралась ехать из Минска.
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— Я уверена, что в ближайшее время Светлана вернется, — сказала она.
Светлана Тихановская была представительницей оппозиционных сил на выборах президента Беларуси. Других оппозиционеров, к которым относится и ее муж, не зарегистрировали в местном ЦИК. Часть из них задержали.
Кандидат выехала из Беларуси в Литву 9 августа. Ранее в страну выехали ее дети. Сейчас она находится в Вильнюсе и записывает оттуда видеообращений.
Ситуация в Беларуси
Массовые протесты в Беларуси не прекращаются девятый день. Их вызвали результаты президентских выборов, на которых победил действующий президент Александр Лукашенко с результатом 80%. Его оппонент Светлана Тихановская набрала более 10%.
К забастовкам по всей Белоруси присоединились крупные предприятия. После этого власти отпустили из следственных изоляторов всех задержанных и начала осторожный диалог.
Источник: Эхо Москвы