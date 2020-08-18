Тихановська може повернутися у Білорусь найближчим часом

Головна опонентка чинної влади Білорусі Світлана Тихановська може повернутися в Білорусь.

Це буде найближчим часом заявила довірена особа кандидатки Ольга Ковалькова в ефірі Ехо Москви.

За її словами, вона не збиралася їхати з Мінська.

Читайте: Протести в Білорусі – онлайн

– Я впевнена, що найближчим часом Світлана повернеться, – сказала вона.

Світлана Тихановська була представницею опозиційних сил на виборах президента Білорусі. Інших опозиціонерів, до яких належить і її чоловік, не зареєстрували у місцевому ЦВК. Частину з них затримали.

Кандидатка виїхала з Білорусі у Литву 9 серпня. Раніше до країни виїхали її діти. Нині вона перебуває у Вільнюсі та записує звідти відеозвернення.

Ситуація у Білорусі

Масові протести у Білорусі не припиняються дев’ятий день. Їх спричинили результати президентських виборів, на яких переміг чинний президент Олександр Лукашенко з результатом 80%. Його опонентка Світлана Тихановська набрала понад 10%.

До страйків по всій Білорусі долучились великі підприємства. Після цього влада відпустила із слідчих ізоляторів всіх затриманих та почала обережний діалог.

Джерело: Ехо Москви