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Факты / Мир

Протесты в Беларуси: Байден поддержал Тихановскую

Кандидат в президенты США Джо Байден поддержал протестующих в Беларуси и их лидера Светлану Тихановскую.

В своем обращении в Twitter Байден призвал правительство Беларуси провести честные выборы.

— Отважные граждане Беларуси демонстрируют, что их голоса не будут заглушены террором или пытками. США должны поддержать призыв Светланы Тихановской к справедливым выборам, — написал Байден.

Также он отметил, что Россия не должна вмешиваться в политику Беларуси.

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Протесты в Беларуси

В Беларуси на улицах уже одиннадцатый день собираются протестующие и требуют отставки Лукашенко.

В поддержку Тихановской выступили ряд стран. Свое недовольство по поводу выборов высказали такие страны, как: Канада, Литва и Ирландия.

Вечером 18 августа на западной границе со странами ЕС в полную боевую готовность были приведены подразделения белорусской армии. Как объяснил Александр Лукашенко, Беларусь оказалась под внешней угрозой.

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