Протесты в Беларуси: Байден поддержал Тихановскую

Кандидат в президенты США Джо Байден поддержал протестующих в Беларуси и их лидера Светлану Тихановскую.

В своем обращении в Twitter Байден призвал правительство Беларуси провести честные выборы.

Также он отметил, что Россия не должна вмешиваться в политику Беларуси.

The brave citizens of Belarus are showing their voices will not be silenced by terror or torture. The U.S. should support Sviatlana Tsikhanouskaya’s call for fair elections. Russia must be told not to interfere—this is not about geopolitics but the right to choose one’s leaders.

— Joe Biden (@JoeBiden) August 19, 2020