Протесты в Беларуси: Байден поддержал Тихановскую

Кандидат в президенты США Джо Байден поддержал протестующих в Беларуси и их лидера Светлану Тихановскую.

В своем обращении в Twitter Байден призвал правительство Беларуси провести честные выборы.

— Отважные граждане Беларуси демонстрируют, что их голоса не будут заглушены террором или пытками. США должны поддержать призыв Светланы Тихановской к справедливым выборам, — написал Байден.

Также он отметил, что Россия не должна вмешиваться в политику Беларуси.

The brave citizens of Belarus are showing their voices will not be silenced by terror or torture. The U.S. should support Sviatlana Tsikhanouskaya’s call for fair elections. Russia must be told not to interfere—this is not about geopolitics but the right to choose one’s leaders. — Joe Biden (@JoeBiden) August 19, 2020

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Протесты в Беларуси

В Беларуси на улицах уже одиннадцатый день собираются протестующие и требуют отставки Лукашенко.

В поддержку Тихановской выступили ряд стран. Свое недовольство по поводу выборов высказали такие страны, как: Канада, Литва и Ирландия.

Вечером 18 августа на западной границе со странами ЕС в полную боевую готовность были приведены подразделения белорусской армии. Как объяснил Александр Лукашенко, Беларусь оказалась под внешней угрозой.