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Факти / Світ

Протести в Білорусі: Байден підтримав Тихановську

Кандидат в президенти США Джо Байден підтримав протестувальників у Білорусі та їхнього лідера Світлану Тихановську.

У своєму зверненні в Twitter Байден закликав уряд Білорусі провести чесні вибори.

– Відважні громадяни Білорусі демонструють, що їхні голоси не будуть заглушені терором або тортурами. США повинні підтримати заклик Світлани Тихановської до справедливих виборів, – написав Байден.

Також він зазначив, що Росія не повинна втручатися в політику Білорусі.

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Протести у Білорусі

У Білорусі на вулицях уже одинадцятий день збираються протестувальники і вимагають відставки Лукашенка.

На підтримку Тихановської виступила низка країн. Своє невдоволення з приводу виборів висловили такі країни, як: Канада, Литва і Ірландія.

Увечері 18 серпня на західному кордоні з країнами ЄС в повну бойову готовність були приведені підрозділи білоруської армії. Як пояснив Олександр Лукашенко, Білорусь опинилася під зовнішньою загрозою.

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