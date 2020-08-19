Протести в Білорусі: Байден підтримав Тихановську

Кандидат в президенти США Джо Байден підтримав протестувальників у Білорусі та їхнього лідера Світлану Тихановську.

У своєму зверненні в Twitter Байден закликав уряд Білорусі провести чесні вибори.

– Відважні громадяни Білорусі демонструють, що їхні голоси не будуть заглушені терором або тортурами. США повинні підтримати заклик Світлани Тихановської до справедливих виборів, – написав Байден.

Також він зазначив, що Росія не повинна втручатися в політику Білорусі.

The brave citizens of Belarus are showing their voices will not be silenced by terror or torture. The U.S. should support Sviatlana Tsikhanouskaya’s call for fair elections. Russia must be told not to interfere—this is not about geopolitics but the right to choose one’s leaders. — Joe Biden (@JoeBiden) August 19, 2020

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Протести у Білорусі

У Білорусі на вулицях уже одинадцятий день збираються протестувальники і вимагають відставки Лукашенка.

На підтримку Тихановської виступила низка країн. Своє невдоволення з приводу виборів висловили такі країни, як: Канада, Литва і Ірландія.

Увечері 18 серпня на західному кордоні з країнами ЄС в повну бойову готовність були приведені підрозділи білоруської армії. Як пояснив Олександр Лукашенко, Білорусь опинилася під зовнішньою загрозою.