Протесты в Беларуси: что происходит 18 августа

Протесты в Беларуси продолжаются уже десятый день подряд. Митингующие десятков городов выходят на улицы Беларуси, чтобы выразить несогласие с результатами президентских выборов.
Утро 18 августа началось с международной реакции на ситуацию с протестами: о своей отставке заявил посол Беларуси в Словакии, а посол в Испании призвал Лукашенка к пересчету голосов.
Литва, Канада и Ирландия на официальном уровне отказались признавать официальные результаты выборов в Беларуси.
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По приказу Александра Лукашенко состоялось награждение белорусских милиционеров за образцовое исполнение служебных обязанностей.
Список награжденных бойцов ОМОНа, милиционеров и офицеров внутренних войск был перечислен на 25 страницах.
Между тем белорусские СМИ сообщают о по меньшей мере пяти погибших в результате силовых разгонов митингов против Лукашенко. Общенациональная забастовка продолжается.
В радиоэфире о возвращении Светланы Тихановской в Беларусь заявило доверенное лицо кандидатки Ольга Ковалькова.
Она заметила, что произойдет это в ближайшее время.
Также Тихановская опубликовала новое видеообращение к белорусам, в котором призвала “не сидеть на месте, а сделать все, чтобы в стране жилось свободно”.
Вечером 18 августа на западной границе со странами ЕС в полную боевую готовность были приведены подразделения белорусской армии. Как объяснил Александр Лукашенко, Беларусь оказалась под внешней угрозой.
Беларусь протестует
Не ожидая результатов голосования, протесты в Беларуси начались в день президентских выборов, 9 августа.
Причиной многотысячных мирных демонстраций стало несогласие граждан с результатами выборов: кроме этого, на десятках участков были зафиксированы грубые нарушения и фальсификации.
Действующий президент Александр Лукашенко, которого полностью устроила победа на выборах с результатом 80%, направил все силы на подавление протестов, однако его ждали осуждение десятков стран мира и требования прекратить издевательство над белорусами.
Главным требованием протестующих является пересчет голосов или же повторные президентские выборы.