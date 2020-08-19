Росія поки не бачить необхідності вводити війська у Білорусь – Пєсков

У рамках міжнародних договорів Росія зобов’язана надати Білорусі військову допомогу, але нині такої потреби немає.

Про це заявив прес-секретар президента Росії Дмитро Пєсков.

Водночас він відмовився спрогнозувати ситуацію, за якої Росія може ввести війська в Білорусь, заявивши, що “гіпотетично міркувати про це неможливо”.

Росія вважає, що вибори в Білорусі відбулися, а нині здійснюються спроби зовнішнього втручання, додав Пєсков, але не уточнив, хто саме втручається у внутрішні справи Білорусі.

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Росія готова допомогти Лукашенку

19 серпня Кремль повідомив білоруському лідерові Олександру Лукашенку, що готовий запропонувати військову “допомогу” після того, як на вулиці Білорусі вийшли тисячі з людей, які називають переобрання Лукашенка сфальсифікованим.

Президент Росії Володимир Путін сказав Лукашенку, що Москва готова “допомогти” Білорусі в рамках Договору про колективну безпеку, якщо це необхідно, і що на країну вчиняється зовнішній тиск.

Фото: Кремль