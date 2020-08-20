На отравление Навального отреагировали многие мировые лидеры.
МИД ряда европейских стран прокомментировали ситуацию, которая сложилась вокруг российского оппозиционера.
Читайте: Состояние Навального удалось стабилизировать — медики
Верховный представитель Европейского союза Жосеп Боррель требует, чтобы виновных в отравлении Алексея Навального привлекли к ответственности в случае подтверждения факта покушения на жизнь.
— Обеспокоенный информацией относительно вероятного отравления Алексея Навального. Если это подтвердится, виновных должны привлечь к ответственности “, — написал боррелий.
Worried to hear about Alexei Navalny’s @navalny suspected poisoning.
If confirmed, those responsible must be held to account.
Wishing him a swift and full recovery.
— Josep Borrell Fontelles (@JosepBorrellF) August 20, 2020
Также он пожелал политику скорейшего выздоровления.
В Великобритании МИД также обеспокоено новостями об Алексее Навальном.
— Мы очень обеспокоены сообщениями о российском оппозиционере, который был отравлен во время полета в Москву, — отметили в ведомстве.
Глава Министерства иностранных дел Эстонии Урмас Рейнсалу отметил, что в случае подтверждения факта умышленного отравления Навального, всех виновных должны наказать.
— Очень взволнован новостями о возможном отравлении оппозиционного лидера Навального. Все обстоятельства должны расследовать, и если обвинения будут доказаны, виновных должны наказать, — написал Рейнсалу.
Very concerned about news of suspected poisoning of opposition leader @navalny. Circumstances must be investigated and if allegations are true those responsible must face consequences.
I wish Mr Navalny a speedy recovery!
— Urmas Reinsalu (@UrmasReinsalu) August 20, 2020
МИД Литвы также прокомментировало события, которые произошли вокруг Навального.
— Это очень тревожные сообщения о вероятном токсическом отравлении лидера российской оппозиции Навального, — написал глава ведомства Линас Линкявичюс.
Very worrying reports about suspected toxic poisoning of Russia’s opposition leader @navalny. If confirmed, those responsible must face consequences. Closely following the situation, wishing him strength and speedy recovery.
— Linas Linkevicius (@LinkeviciusL) August 20, 2020
Также он добавил, что в случае доказательства факта умышленного отравления российского оппозиционера виновных должны найти и они должны ответить за совершенное преступление.
В Российской Федерации призвали не выдумывать предположений относительно возможного отравления Навального, а дождаться официальных результатов.
По словам Владимира Путина, если факт будет доказан, то начнется уголовное расследование. Такое же мнение высказал и пресс-секретарь главы РФ Дмитрий Песков.
Отравление Навального
Утром, 20 августа, Алексей Навальный потерял сознание во время полета из Томска в Москву, после того как выпил чашку чая. Самолет экстренно приземлился в Омске, где его с аэропорта госпитализировали в реанимацию.
Позже российский оппозиционер впал в кому, а медики подключили его к аппарату ИВЛ.
Заместитель главного врача Больницы скорой медицинской помощи №1 в Омске Анатолий Калиниченко сообщил, что точный диагноз политику установят в течение дня, поскольку сейчас нельзя точно сказать от чего ему стало плохо.
Сейчас состояние Навального стабилизировалось.