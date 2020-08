На отравление Навального отреагировали многие мировые лидеры.

МИД ряда европейских стран прокомментировали ситуацию, которая сложилась вокруг российского оппозиционера.

Читайте: Состояние Навального удалось стабилизировать — медики

Верховный представитель Европейского союза Жосеп Боррель требует, чтобы виновных в отравлении Алексея Навального привлекли к ответственности в случае подтверждения факта покушения на жизнь.

— Обеспокоенный информацией относительно вероятного отравления Алексея Навального. Если это подтвердится, виновных должны привлечь к ответственности “, — написал боррелий.

Worried to hear about Alexei Navalny’s @navalny suspected poisoning.

If confirmed, those responsible must be held to account. Wishing him a swift and full recovery. — Josep Borrell Fontelles (@JosepBorrellF) August 20, 2020

Также он пожелал политику скорейшего выздоровления.

В Великобритании МИД также обеспокоено новостями об Алексее Навальном.

— Мы очень обеспокоены сообщениями о российском оппозиционере, который был отравлен во время полета в Москву, — отметили в ведомстве.

Глава Министерства иностранных дел Эстонии Урмас Рейнсалу отметил, что в случае подтверждения факта умышленного отравления Навального, всех виновных должны наказать.

— Очень взволнован новостями о возможном отравлении оппозиционного лидера Навального. Все обстоятельства должны расследовать, и если обвинения будут доказаны, виновных должны наказать, — написал Рейнсалу.

Very concerned about news of suspected poisoning of opposition leader @navalny. Circumstances must be investigated and if allegations are true those responsible must face consequences.

I wish Mr Navalny a speedy recovery! — Urmas Reinsalu (@UrmasReinsalu) August 20, 2020

МИД Литвы также прокомментировало события, которые произошли вокруг Навального.

— Это очень тревожные сообщения о вероятном токсическом отравлении лидера российской оппозиции Навального, — написал глава ведомства Линас Линкявичюс.

Very worrying reports about suspected toxic poisoning of Russia’s opposition leader @navalny. If confirmed, those responsible must face consequences. Closely following the situation, wishing him strength and speedy recovery. — Linas Linkevicius (@LinkeviciusL) August 20, 2020

Также он добавил, что в случае доказательства факта умышленного отравления российского оппозиционера виновных должны найти и они должны ответить за совершенное преступление.

В Российской Федерации призвали не выдумывать предположений относительно возможного отравления Навального, а дождаться официальных результатов.

По словам Владимира Путина, если факт будет доказан, то начнется уголовное расследование. Такое же мнение высказал и пресс-секретарь главы РФ Дмитрий Песков.

Отравление Навального

Утром, 20 августа, Алексей Навальный потерял сознание во время полета из Томска в Москву, после того как выпил чашку чая. Самолет экстренно приземлился в Омске, где его с аэропорта госпитализировали в реанимацию.

Позже российский оппозиционер впал в кому, а медики подключили его к аппарату ИВЛ.

Заместитель главного врача Больницы скорой медицинской помощи №1 в Омске Анатолий Калиниченко сообщил, что точный диагноз политику установят в течение дня, поскольку сейчас нельзя точно сказать от чего ему стало плохо.

Сейчас состояние Навального стабилизировалось.