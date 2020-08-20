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Факты / Мир

Отравление Навального: реакция мировых лидеров

На отравление Навального отреагировали многие мировые лидеры.

МИД ряда европейских стран прокомментировали ситуацию, которая сложилась вокруг российского оппозиционера.

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Верховный представитель Европейского союза Жосеп Боррель требует, чтобы виновных в отравлении Алексея Навального привлекли к ответственности в случае подтверждения факта покушения на жизнь.

— Обеспокоенный информацией относительно вероятного отравления Алексея Навального. Если это подтвердится, виновных должны привлечь к ответственности “, — написал боррелий.

Также он пожелал политику скорейшего выздоровления.

В Великобритании МИД также обеспокоено новостями об Алексее Навальном.

— Мы очень обеспокоены сообщениями о российском оппозиционере, который был отравлен во время полета в Москву, — отметили в ведомстве.

Глава Министерства иностранных дел Эстонии Урмас Рейнсалу отметил, что в случае подтверждения факта умышленного отравления Навального, всех виновных должны наказать.

— Очень взволнован новостями о возможном отравлении оппозиционного лидера Навального. Все обстоятельства должны расследовать, и если обвинения будут доказаны, виновных должны наказать, — написал Рейнсалу.

МИД Литвы также прокомментировало события, которые произошли вокруг Навального.

— Это очень тревожные сообщения о вероятном токсическом отравлении лидера российской оппозиции Навального, — написал глава ведомства Линас Линкявичюс.

Также он добавил, что в случае доказательства факта умышленного отравления российского оппозиционера виновных должны найти и они должны ответить за совершенное преступление.

В Российской Федерации призвали не выдумывать предположений относительно возможного отравления Навального, а дождаться официальных результатов.

По словам Владимира Путина, если факт будет доказан, то начнется уголовное расследование. Такое же мнение высказал и пресс-секретарь главы РФ Дмитрий Песков.

Отравление Навального

Утром, 20 августа, Алексей Навальный потерял сознание во время полета из Томска в Москву, после того как выпил чашку чая. Самолет экстренно приземлился в Омске, где его с аэропорта госпитализировали в реанимацию.

Позже российский оппозиционер впал в кому, а медики подключили его к аппарату ИВЛ.

Заместитель главного врача Больницы скорой медицинской помощи №1 в Омске Анатолий Калиниченко сообщил, что точный диагноз политику установят в течение дня, поскольку сейчас нельзя точно сказать от чего ему стало плохо.

Сейчас состояние Навального стабилизировалось.

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