Протесты в Беларуси продолжаются уже 12 день. Протестующие ежедневно выходят на улицы городов, чтобы выразить несогласие с результатами выборов.

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В ночь на 20 августа неизвестные облили краской дом члена президиума Координационного совета белорусской оппозиции Павла Латушко. 17 августа его уволили с Купаловского театра за поддержку протестов.

Генеральная прокуратура возбудила уголовное дело о захвате власти советом оппозиции — создание оппозицией Координационного совета.

На заводе Беларуськалий исчезло двое рабочих, участвовавших в протестах.

Стачечный комитет “Беларуськалия” сообщил об исчезновении двух бастующих рабочихhttps://t.co/JZ5c8cU3Cv — Настоящее Время (@CurrentTimeTv) August 20, 2020

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Тем временем другие страны активно поддерживают протесты в Беларуси и оппозиционеров.

Литва запретила въезд Александру Лукашенко и еще 31 белорусскому чиновнику.

В поддержку протестов также выступил госсекретарь Майкл Помпео и призвал правительство Белоруси начать переговоры с Координационным советом.

Почему возникли протесты в Беларуси

9 августа в Беларуси прошли выборы президента, по результатам которых победил Александр Лукашенко. Он набрал 80% голосов, а его главный оппонент Светлана Тихановская — 10%.

Таким образом, Лукашенко зашел на шестой президентский срок — на данный момент страна под его властью уже 26 лет.

Такие результаты подсчета голосов показались сфальсифицированными, что вызвало волну протестов в Беларуси.

17 августа в стране объявили общенациональную забастовку — на митинги вышли крупные заводы, предприятия, телерадиокомпании. Журналисты начали увольняться из государственных телеканалов.