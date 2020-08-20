Протесты в Беларуси продолжаются уже 12 день. Протестующие ежедневно выходят на улицы городов, чтобы выразить несогласие с результатами выборов.
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В ночь на 20 августа неизвестные облили краской дом члена президиума Координационного совета белорусской оппозиции Павла Латушко. 17 августа его уволили с Купаловского театра за поддержку протестов.
Генеральная прокуратура возбудила уголовное дело о захвате власти советом оппозиции — создание оппозицией Координационного совета.
На заводе Беларуськалий исчезло двое рабочих, участвовавших в протестах.
Стачечный комитет “Беларуськалия” сообщил об исчезновении двух бастующих рабочихhttps://t.co/JZ5c8cU3Cv
— Настоящее Время (@CurrentTimeTv) August 20, 2020
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Тем временем другие страны активно поддерживают протесты в Беларуси и оппозиционеров.
Литва запретила въезд Александру Лукашенко и еще 31 белорусскому чиновнику.
В поддержку протестов также выступил госсекретарь Майкл Помпео и призвал правительство Белоруси начать переговоры с Координационным советом.
Почему возникли протесты в Беларуси
9 августа в Беларуси прошли выборы президента, по результатам которых победил Александр Лукашенко. Он набрал 80% голосов, а его главный оппонент Светлана Тихановская — 10%.
Таким образом, Лукашенко зашел на шестой президентский срок — на данный момент страна под его властью уже 26 лет.
Такие результаты подсчета голосов показались сфальсифицированными, что вызвало волну протестов в Беларуси.
17 августа в стране объявили общенациональную забастовку — на митинги вышли крупные заводы, предприятия, телерадиокомпании. Журналисты начали увольняться из государственных телеканалов.